Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 20:14 Güncelleme: 18.04.2024 - 20:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'de hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        "Hırsızlık" ve "hükümlü veya tutuklu kaçması" suçlarından 23 yıl 6 ay 10 gün hapis cezası bulunan C.D. (27), düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem
        Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem
        Yunanistan, Ege'de deniz parkında ısrarcı
        Yunanistan, Ege'de deniz parkında ısrarcı
        Askeri kamuflajla müşterilere servis yapan zanlı tutuklandı
        Askeri kamuflajla müşterilere servis yapan zanlı tutuklandı
        Ne zaman hisse senedi alınır?
        Ne zaman hisse senedi alınır?
        Öğrenci dehşet saçtı! Öğretmenini bıçakladı
        Öğrenci dehşet saçtı! Öğretmenini bıçakladı
        Yılın 12 ayı gürül gürül suyun aktığı şelale kurudu
        Yılın 12 ayı gürül gürül suyun aktığı şelale kurudu
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        75 yılın yağış rekoru! Hava trafiği normale dönüyor
        75 yılın yağış rekoru! Hava trafiği normale dönüyor
        İşlenmiş gıdadaki tehlike! Ne kadar tuz aldığımızı fark etmiyoruz
        İşlenmiş gıdadaki tehlike! Ne kadar tuz aldığımızı fark etmiyoruz
        Sosyal medyada lokanta ve kafelere boykot çağrısı
        Sosyal medyada lokanta ve kafelere boykot çağrısı
        Filmlerde figüranlık yapmış
        Filmlerde figüranlık yapmış
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        Mercimek çorbası limonlu mu olur limonsuz mu?
        Mercimek çorbası limonlu mu olur limonsuz mu?
        Engelli kız çocuğuna 4 yıl boyunca cinsel istismar: Gizli kamera ele verdi
        Engelli kız çocuğuna 4 yıl boyunca cinsel istismar: Gizli kamera ele verdi
        Togg B SUV için çalışmalara başladı
        Togg B SUV için çalışmalara başladı
        Konut satışının en çok arttığı şehirler
        Konut satışının en çok arttığı şehirler
        Abur cubur yemeyi bırakmak için 9 ipucu!
        Abur cubur yemeyi bırakmak için 9 ipucu!
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        11 yaşındaki kız çocuğu bulmuştu... 202 milyon yaşında!
        11 yaşındaki kız çocuğu bulmuştu... 202 milyon yaşında!

        Benzer Haberler

        Markette başlayan yangın, belediyenin tesisine sıçradı
        Markette başlayan yangın, belediyenin tesisine sıçradı
        Kocaeli'de ÖNEM Projesi'nin dönem sonu galası düzenlendi
        Kocaeli'de ÖNEM Projesi'nin dönem sonu galası düzenlendi
        GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de market deposunda çıkan yangın kontrol altına alın...
        GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de market deposunda çıkan yangın kontrol altına alın...
        Markette çıkan yangın, belediyenin sosyal tesisine sıçradı (3)
        Markette çıkan yangın, belediyenin sosyal tesisine sıçradı (3)
        Körfez'de bir vatandaş, Belediye Başkanı Söğüt'e hayırlı olsun ziyaretine a...
        Körfez'de bir vatandaş, Belediye Başkanı Söğüt'e hayırlı olsun ziyaretine a...
        Markette çıkan yangın, belediyenin sosyal tesisine sıçradı (2)
        Markette çıkan yangın, belediyenin sosyal tesisine sıçradı (2)