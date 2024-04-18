Markette çıkan yangın, belediyenin sosyal tesisine sıçradı (2)

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, marketin yandığı bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Vali Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İzmit 42 Evlerde bulunan bir markette çıkan yangına Kocaeli Büyükşehir Belediye İtfaiyesi ve diğer birimler süratle müdahale etmiştir. Söndürme çalışmalarına yerinde nezaret ettik. Yangında yaralanan yoktur. Geçmiş olsun” dedi.

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