Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de market deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir marketin deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 14:33 Güncelleme: 18.04.2024 - 14:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de market deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir marketin deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

        Salim Dervişoğlu Caddesi'nde bir zincir marketin deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle çıkan dumanlar kentin birçok noktasından görüldü.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Soruşturma başlatıldı! 16 yaşındaki çocuğu silahla öldürdüler!
        Soruşturma başlatıldı! 16 yaşındaki çocuğu silahla öldürdüler!
        Rönesans Rezidans davası başladı!
        Rönesans Rezidans davası başladı!
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        Bünyamin 7 yaşındaydı... Sulama kanalında kahreden acı!
        Bünyamin 7 yaşındaydı... Sulama kanalında kahreden acı!
        Abur cubur yemeyi bırakmak için 9 ipucu!
        Abur cubur yemeyi bırakmak için 9 ipucu!
        Konut satışının en çok arttığı şehirler
        Konut satışının en çok arttığı şehirler
        Yılın 12 ayı gürül gürül suyun aktığı şelale kurudu
        Yılın 12 ayı gürül gürül suyun aktığı şelale kurudu
        İncirlik Üssü'nün ismi değişti!
        İncirlik Üssü'nün ismi değişti!
        Beyin hücrelerinde "mikroplastik" tespit edildi
        Beyin hücrelerinde "mikroplastik" tespit edildi
        8 yerinden bıçaklandı, taksici hastaneye yetiştirdi
        8 yerinden bıçaklandı, taksici hastaneye yetiştirdi
        Av tüfekli, silahlı kuyumcu soygunu! Kaçış anı kamerada!
        Av tüfekli, silahlı kuyumcu soygunu! Kaçış anı kamerada!
        Ekipler bile inanamadı! Hepsi lüks araç çıktı
        Ekipler bile inanamadı! Hepsi lüks araç çıktı
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        Naci Görür'den sert yanıt: Ne kafası bu! Utanmıyor musunuz?
        Naci Görür'den sert yanıt: Ne kafası bu! Utanmıyor musunuz?
        11 yaşındaki kız çocuğu bulmuştu... 202 milyon yaşında!
        11 yaşındaki kız çocuğu bulmuştu... 202 milyon yaşında!
        "Dünyanın en büyük seçimi" yarın başlıyor
        "Dünyanın en büyük seçimi" yarın başlıyor
        Görselde gizli olanı bulabilir misiniz?
        Görselde gizli olanı bulabilir misiniz?
        Haftada 4 gün çalışmayı kalıcı benimseyen ilk Türk şirketi
        Haftada 4 gün çalışmayı kalıcı benimseyen ilk Türk şirketi
        Beşiktaş'ta gündem teknik adam!
        Beşiktaş'ta gündem teknik adam!
        Sinema ücretleri artışı hepsini geçti
        Sinema ücretleri artışı hepsini geçti

        Benzer Haberler

        Gebze Teknik Üniversitesi, Hakkari'den gelen lise öğrencilerini ağırladı
        Gebze Teknik Üniversitesi, Hakkari'den gelen lise öğrencilerini ağırladı
        Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz'e ziyaretler sürüyor
        Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz'e ziyaretler sürüyor
        Kocaeli'de 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        "3. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Çalışmaları Kongresi" Kocaeli'de...
        "3. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Çalışmaları Kongresi" Kocaeli'de...
        Ampute Milli Futbol Takımı'nın Kocaeli kampı sürüyor
        Ampute Milli Futbol Takımı'nın Kocaeli kampı sürüyor
        Kocaeli Valisi Yavuz, ağaçlandırma çalışmaları hakkında brifing aldı
        Kocaeli Valisi Yavuz, ağaçlandırma çalışmaları hakkında brifing aldı