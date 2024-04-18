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        Kocaeli Valisi Yavuz, ağaçlandırma çalışmaları hakkında brifing aldı

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 10:10 Güncelleme: 18.04.2024 - 10:10
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        Kocaeli Valisi Yavuz, ağaçlandırma çalışmaları hakkında brifing aldı
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        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Enstitüsü Müdürü Mustafa İşçioğlu, Müdür Yardımcısı Selda Karakaya ile kurum çalışanları tarafından karşılanan Vali Yavuz, seraları gezdi.

        Daha sonra düzenlenen toplantıda ağaçlandırma çalışmaları hakkında brifing alan Vali Yavuz, küresel ısınmaya değindi.

        Vali Yavuz, Kocaeli'nin orman yangınlarıyla mücadelede iyi durumda olduğunu vurgulayarak, yaz mevsiminde artan yangınları önlemek amacıyla bu yıl da ormanlık alanlara girişlerin yakında yasaklanacağını bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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