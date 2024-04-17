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        Kocaeli'de üzerine demir düşen mühendis öldü

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde üzerine demir düşen mühendis hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 19:06 Güncelleme: 17.04.2024 - 19:06
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        Kocaeli'de üzerine demir düşen mühendis öldü
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde üzerine demir düşen mühendis hayatını kaybetti.

        Pelitli Mahallesi 4417 Sokak'ta bir firmada mühendislik yapan Avni Kuş'un (52) üzerine tırdan iş makinesiyle indirildiği esnada paletlenmiş demirler düştü.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri Kuş'un hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kuş'un cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğü Otopsi Merkezine götürüldü.

        İş makinesi operatörü Ö.G. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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