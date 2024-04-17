Kendisiyle aynı ismi taşıyan ve itiraz üzerine muhtarlığı düşürülen adayın babası: Kimse kendi adını çocuğuna koymasın

KOCAELİ’nin İzmit ilçesi kırsal Arpalık İhsaniye Mahallesi’nde 31 Mart’taki seçimi kazanan Hasan Erdöl’ün (50) muhtarlığı, babasıyla aynı ismi taşıdığı ve bu durumun seçmenin kafasında karışıklık yarattığı gerekçesiyle İl Seçim Kurulu kararıyla düşürüldü. Alınan karara itiraz eden muhtar adayı Hasan Erdöl, YSK’ya itirazda bulundu. Aday Erdöl, "YSK'nın hakkaniyetle karar vereceğine inanıyoruz. İnşallah lehimize olur. Her şeyin gerçeğini onların göreceğini de biliyoruz" dedi. Karara tepki gösteren Baba Hasan Erdöl (75) ise "Sakın ola bundan sonra bir kimse kendi adını çocuğuna koymasın. Yarın bir şey olduğu zaman böyle bizim gibi olmasınlar. Artık şaşırıyoruz biz. Biz hayret içindeyiz" dedi.

İl Seçim Kurulu tarafından alınan kararın gerekçesinde "Muhtar adaylığı pusulasında muhtar adayı olarak yalnızca Hasan Erdöl isminin yer aldığı, ancak hangi Hasan Erdöl olduğuna dair hiçbir açıklayıcı bilginin (anne adı, baba adı, doğum tarihi vb.) bulunmadığı görülmüştür. Bu itibarla esasen hangi Hasan Erdöl’ün muhtar olarak seçildiği anlaşılamamaktadır. Öte yandan oy pusulası, açıklayıcı bir bilgiye yer verilmemesi nedeniyle seçmenin kafasını karıştıracak niteliktedir. Muhtar adaylığını söz konusu olmadığı dikkate alındığında seçmenin hangi Hasan Erdöl için oy vereceği konusunda tereddütte düşeceği açıktır" ifadeleri yer aldı.

Seçimin iptal edildiğini öğrenen muhtar adayı Hasan Erdöl Ankara’ya giderek İl Seçim Kurulu tarafından alınan kararın usule ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) itirazda bulundu. Yaşadığı süreci anlatan muhtar adayı Hasan Erdöl, "Seçimlere 249 seçmenle katıldık. 3 muhtar adayımız vardı. 3 muhtar adayından ben, 113 oy alarak muhtar seçildim. Köyümüzden bir arkadaşımız, babamın ve benim adımın Hasan Erdöl olması sebebiyle ilçe seçim kuruluna itirazda bulunmuş. İlçe Seçim Kurulu bu itirazı kabul etmemiş. İl Seçim Kurulu'na göndermiş. İl Seçim Kurulu babamın ve benim adımın Hasan Erdöl olduğunu, kimin hangi seçmene oy verdiğini tespit edememiş. İtiraz dilekçesinde babam için kendisine oy istediği, kendisinin de muhtar adaylığına çıktığını beyan etmişler. Seçimden önce ben, muhtar adayı olduğumu gerek sosyal medyada gerekse gazetede ilan ettim" dedi.

"Biz, İl Seçim Kurulu’nun vermiş olduğu karara Yüksek Seçim Kurulu'na giderek itiraz ettik. Sonuçlanmadı. Ne zaman sonuçlanacağını da bilmiyoruz" diyen muhtar adayı Hasan Erdöl, "Bunun da Türkiye'de bir ilk olduğunu düşünüyoruz. Babam Hasan Erdöl benim adıma bile hiçbir komşumuza gidip de 'Oğluma oy verin' dememiştir. 'Pusula bastırmışlar, ayrı bir pusulası vardır' diyorlar. 3 muhtar adayının sayılmış olan pusularının içinde başka ibare veya azalar adına babama düzenlenmiş bir pusula olmadığı da sabittir ama seçim kurulunun bunu niye iptal ettiğini bir türlü anlayamadık. Yüksek Seçim Kurulu'nun hakkaniyetle karar vereceğine inanıyoruz. İnşallah lehimize olur. Her şeyin gerçeğini onların göreceğini de biliyoruz" ifadelerini kullandı.

'SEÇİMLERE GİRMEDİM, PUSULA DAĞITMADIM'

Karara tepki gösteren muhtar adayı Hasan Erdöl’ün babası Hasan Erdöl ise "Ben seçimlere girmedim; pusula dağıtmadım. Oğlum kazandı. Köyden vatandaşın biri, ‘Babasının adı da Hasan, senin adın da Hasan. Babası mı aday oldu, oğlu mu aday oldu? Ben hangisine muhtarım diyeyim?’ demiş. Ben de diyorum ki buradan, bu kağıtlar hakime mi gitti, valiye mi gitti, kime gittiyse orada niye açıp da bakmadı bunlara? Burada 3 tane muhtarın ismi var" dedi.

'KİMSE KENDİ ADINI ÇOCUĞUNA KOYMASIN'

Hayretler içinde olduklarını belirten baba Erdöl, "Gezin, dolaşın bir vatandaş desin ki ‘Geldi oğluna veya kendine oy istedi.’ Tespit etsinler. Böyle bir şey yok. Ben de diyorum ki sakın ola bundan sonra bir kimse kendi adını çocuğuna koymasın. Yarın bir şey olduğu zaman böyle bizim gibi olmasınlar. Artık şaşırıyoruz biz. Biz hayret içindeyiz. Yani böyle şeylerle karşılaşmadık; çok üzülüyoruz. Beni öne niye sürüyorlar? Benim oğlum çıkmış gazeteye de ilan verdi. Sadece bizim Arpalık köyü değil, Orhaniye köyü de Gülbahçe köyü de hepsi biliyor benim oğlumun çıktığını. Vatandaşın bir tanesi böyle bir kıvılcım attıysa bizim günahımız ne burada? Biz şimdi kime gidelim derdimizi anlatalım? Geçen sefer de benim oğlum çıktı, kaybetti. ‘Eyvallah’ dedik, tokalaştık, ayrıldık. Bu sefer niye zorlarına gidiyor? Herkesin nüfus kağıdı var. Ben 1949 doğumluyum, oğlum 1974 doğumlu. Kağıtlar da gazeteler de var orada. Benim nerede ismim var? Artık takdiri en büyüklerimize sunuyorum" diye konuştu.