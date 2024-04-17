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        Kocaeli'de muhtarlığı kazanan adayın babasıyla isim benzerliğine yapılan itiraz kabul edildi

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde muhtarlığı kazanan kişinin babasıyla aynı adı taşıması gerekçe gösterilerek yapılan itirazın değerlendirilmesi sonucu seçimin yenilenmesine karar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 23:43 Güncelleme: 17.04.2024 - 23:43
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        Kocaeli'de muhtarlığı kazanan adayın babasıyla isim benzerliğine yapılan itiraz kabul edildi
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde muhtarlığı kazanan kişinin babasıyla aynı adı taşıması gerekçe gösterilerek yapılan itirazın değerlendirilmesi sonucu seçimin yenilenmesine karar verildi.

        31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 249 seçmenin bulunduğu Arpalık İhsaniye Mahallesi'nde 3 aday arasında oyların 113'ünü alan Hasan Erdöl (50) muhtar seçildi.

        Mahalle sakinlerinden O.K. ise aday Erdöl ile babasının aynı ismi taşıdığını, hangisinin aday olduğunun seçmenlere açıklanmadığını, ikisinin de adaymış gibi gösterilip seçmenin aldatıldığını, ayrıca Erdöl’ün dışarıdan seçmen getirdiğini iddia ederek İlçe Seçim Kuruluna itiraz dilekçesi verdi.

        Kurulun, itirazı, gerekçe ve delil içermediği gerekçesiyle reddetmesi üzerine O.K. İl Seçim Kuruluna itirazda bulundu.

        Dışarıdan seçmen getirildiği iddiasını geçerli görmeyen İl Seçim Kurulu, mahallede Hasan Erdöl ismini taşıyan iki kişinin bulunması, pusulada hangisinin aday olduğuna dair herhangi bir açıklayıcı bilgi bulunmaması, bu itibarla hangi Hasan Erdöl'ün muhtar olarak seçildiğinin anlaşılmadığı, oy pusulasında açıklayıcı bilgiye yer verilmemesi nedeniyle seçmenin kafasını karıştıracak nitelik taşıması ve seçmenin hangi Hasan Erdöl için oy vereceği konusunda tereddüte düşeceğinin açık olması gerekçeleriyle seçimlerin 2 Haziran'da yenilenmesine karar verdi.

        Erdöl ise İl Seçim Kurulu kararının ardından Yüksek Seçim Kuruluna itirazda bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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