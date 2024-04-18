Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 13:20 Güncelleme: 18.04.2024 - 13:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'de hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        "Dolandırıcılık" ve "hükümlü veya tutuklu kaçması" suçlarından 27 yıl 20 gün hapis cezası bulunan U.C.B. (27), düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İncirlik Üssü'nün ismi değişti!
        İncirlik Üssü'nün ismi değişti!
        Konut satışının en çok arttığı şehirler
        Konut satışının en çok arttığı şehirler
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        Naci Görür'den sert yanıt: Ne kafası bu! Utanmıyor musunuz?
        Naci Görür'den sert yanıt: Ne kafası bu! Utanmıyor musunuz?
        "Dünyanın en büyük seçimi" yarın başlıyor
        "Dünyanın en büyük seçimi" yarın başlıyor
        Beşiktaş'ta gündem teknik adam!
        Beşiktaş'ta gündem teknik adam!
        Yılın 12 ayı gürül gürül suyun aktığı şelale kurudu
        Yılın 12 ayı gürül gürül suyun aktığı şelale kurudu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan değişim sinyali
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan değişim sinyali
        İsrail İran'a yönelik misilleme planını iptal mi etti?
        İsrail İran'a yönelik misilleme planını iptal mi etti?
        11 yaşındaki kız çocuğu bulmuştu... 202 milyon yaşında!
        11 yaşındaki kız çocuğu bulmuştu... 202 milyon yaşında!
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        Ekipler bile inanamadı! Hepsi lüks araç çıktı
        Ekipler bile inanamadı! Hepsi lüks araç çıktı
        Haftada 4 gün çalışmayı kalıcı benimseyen ilk Türk şirketi
        Haftada 4 gün çalışmayı kalıcı benimseyen ilk Türk şirketi
        Görselde gizli olanı bulabilir misiniz?
        Görselde gizli olanı bulabilir misiniz?
        Organlarını bağışlayan Melek, üç gün sonra kazada hayatını kaybetti
        Organlarını bağışlayan Melek, üç gün sonra kazada hayatını kaybetti
        2024'ün en etkili 100 ismi
        2024'ün en etkili 100 ismi
        Sinema ücretleri artışı hepsini geçti
        Sinema ücretleri artışı hepsini geçti
        'Pişman' olana ceza yok
        'Pişman' olana ceza yok
        Parası olan aldı!
        Parası olan aldı!
        İşte, gerçek İngiliz Hasta
        İşte, gerçek İngiliz Hasta

        Benzer Haberler

        "3. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Çalışmaları Kongresi" Kocaeli'de...
        "3. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Çalışmaları Kongresi" Kocaeli'de...
        Ampute Milli Futbol Takımı'nın Kocaeli kampı sürüyor
        Ampute Milli Futbol Takımı'nın Kocaeli kampı sürüyor
        Kocaeli Valisi Yavuz, ağaçlandırma çalışmaları hakkında brifing aldı
        Kocaeli Valisi Yavuz, ağaçlandırma çalışmaları hakkında brifing aldı
        Kocaeli'de muhtarlığı kazanan adayın babasıyla isim benzerliğine yapılan it...
        Kocaeli'de muhtarlığı kazanan adayın babasıyla isim benzerliğine yapılan it...
        Kendisiyle aynı ismi taşıyan ve itiraz üzerine muhtarlığı düşürülen adayın...
        Kendisiyle aynı ismi taşıyan ve itiraz üzerine muhtarlığı düşürülen adayın...
        Kocaeli'de üzerine demir düşen mühendis öldü
        Kocaeli'de üzerine demir düşen mühendis öldü