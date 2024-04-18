Kocaeli'de 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

"Dolandırıcılık" ve "hükümlü veya tutuklu kaçması" suçlarından 27 yıl 20 gün hapis cezası bulunan U.C.B. (27), düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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