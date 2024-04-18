"3. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Çalışmaları Kongresi" Kocaeli'de düzenleniyor
"3. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Çalışmaları Kongresi", Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) İletişim Fakültesi ev sahipliğinde başladı.
"3. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Çalışmaları Kongresi", Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) İletişim Fakültesi ev sahipliğinde başladı.
Kocaeli Kongre Merkezi'nde KOÜ İletişim Fakültesi, Selanik Aristoteles Üniversitesi Ekonomi ve Siyasal Bilimler Fakültesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Başiskele Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen kongrede, yurt içi ve yurt dışındaki akademisyenlerce 56 bildiri sunulacak.
KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, gazetecilere, uluslararası kongreler düzenlemeyi önemsediklerini söyledi.
Kongrede iletişim ve medya alanındaki gelişmelerin tartışılacağını aktaran Cantürk, medyadaki sorunlar, dezenformasyon, yeni medya anlayışları gibi pek çok konuda görüş bildirileceğini ifade etti.
Cantürk, uluslararası çalışmaların önemine işaret ederek, şöyle dedi:
"Uluslararası çalışmalar, öz güvenimizi artırıyor. Uluslararası muhataplarımızla eş değer olduğumuzu özellikle gençlerimize göstermek çok kıymetli. Uluslararası organizasyonlar, insan ağının genişletilmesi açısından önemli. Biliyorsunuz Türkiye 1980'li yıllarda kapalı bir toplumdu. Ama bugün dünyaya açılmış bir toplumuz. Dünyada pek çok alanda insanlarımız daha fazla yer buluyor. Uluslararası organizasyonlarda söz sahibi olma şansımız da oluyor. Bu da gençlere önemli bir mesaj veriyor."
KOÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nigar Pösteki de iletişim bilimleri alanındaki son gelişmeleri akademisyenlerle tartışmayı amaçladıklarını belirterek, "Sinemadan gazeteciliğe, yeni medyadan yapay zekaya kadar birçok konuda bildiriler sunulacak." diye konuştu.
Pösteki, kongrede uluslararası iletişim çalışmalarıyla ilgili paylaşımlarda bulunacaklarını dile getirdi.
İletişim ve medya çalışmaları alanındaki yeni yaklaşımların tartışılacağı kongrede, uluslararası konferans platformunda gözlem, bilgi ve yeni fikir alışverişinde bulunulacak.
İletişim bilimi, gazetecilik, radyo, televizyon ve sinema, yeni medya, medya işletmeciliği ve ekonomisi, siyasal iletişim ile medya, halkla ilişkiler, reklamcılık, kültürlerarası iletişim ve medya, medya pedagojisi gibi konularda bildirilerin sunulacağı kongre, yarın sona erecek.
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