"3. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Çalışmaları Kongresi" Kocaeli'de düzenleniyor

"3. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Çalışmaları Kongresi", Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) İletişim Fakültesi ev sahipliğinde başladı.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde KOÜ İletişim Fakültesi, Selanik Aristoteles Üniversitesi Ekonomi ve Siyasal Bilimler Fakültesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Başiskele Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen kongrede, yurt içi ve yurt dışındaki akademisyenlerce 56 bildiri sunulacak.

KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, gazetecilere, uluslararası kongreler düzenlemeyi önemsediklerini söyledi.

Kongrede iletişim ve medya alanındaki gelişmelerin tartışılacağını aktaran Cantürk, medyadaki sorunlar, dezenformasyon, yeni medya anlayışları gibi pek çok konuda görüş bildirileceğini ifade etti.

Cantürk, uluslararası çalışmaların önemine işaret ederek, şöyle dedi:

"Uluslararası çalışmalar, öz güvenimizi artırıyor. Uluslararası muhataplarımızla eş değer olduğumuzu özellikle gençlerimize göstermek çok kıymetli. Uluslararası organizasyonlar, insan ağının genişletilmesi açısından önemli. Biliyorsunuz Türkiye 1980'li yıllarda kapalı bir toplumdu. Ama bugün dünyaya açılmış bir toplumuz. Dünyada pek çok alanda insanlarımız daha fazla yer buluyor. Uluslararası organizasyonlarda söz sahibi olma şansımız da oluyor. Bu da gençlere önemli bir mesaj veriyor."