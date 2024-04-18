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        Ampute Milli Futbol Takımı'nın Kocaeli kampı sürüyor

        Ampute Milli Futbol Takımı'nın, Fransa'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlık kampının ikinci etabı Kocaeli'de devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 12:45 Güncelleme: 18.04.2024 - 12:45
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        Ampute Milli Futbol Takımı'nın Kocaeli kampı sürüyor
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        Ampute Milli Futbol Takımı'nın, Fransa'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlık kampının ikinci etabı Kocaeli'de devam ediyor.

        Teknik direktör İsmail Temiz yönetimindeki milli takım, Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'nda sabah antrenmanını yaptı.

        Temiz, AA muhabirine, Kocaeli'de kendilerine kamp imkanı sağlayanlara teşekkür etti.

        Sporcuların kampta istekli ve azimli olduğunu aktaran Temiz, "Keyifli bir kamp süreci geçiriyoruz. Şampiyonada rakiplerimize üstünlük sağlamak için hem taktik hem de fiziksel anlamda iyi çalışmalar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Temiz, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç'a ve destek olan herkese teşekkür ederek, "Biz de onların yüzünü kara çıkarmamak için Türk bayrağını en yükseğe çıkarmak adına elimizden gelenin en iyisini yapıp Avrupa'ya şampiyon gidip şampiyon dönmek istiyoruz." diye konuştu.

        Ampute Milli Futbol Takımı'nın Kocaeli kampı, 22 Nisan Pazartesi günü sona erecek.

        Milliler, Fransa'da 1-8 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın hazırlıklarını daha sonra Antalya kampıyla sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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