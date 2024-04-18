Ampute Milli Futbol Takımı'nın Kocaeli kampı sürüyor

Ampute Milli Futbol Takımı'nın, Fransa'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlık kampının ikinci etabı Kocaeli'de devam ediyor.

Teknik direktör İsmail Temiz yönetimindeki milli takım, Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'nda sabah antrenmanını yaptı.

Temiz, AA muhabirine, Kocaeli'de kendilerine kamp imkanı sağlayanlara teşekkür etti.

Sporcuların kampta istekli ve azimli olduğunu aktaran Temiz, "Keyifli bir kamp süreci geçiriyoruz. Şampiyonada rakiplerimize üstünlük sağlamak için hem taktik hem de fiziksel anlamda iyi çalışmalar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.