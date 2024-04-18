Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz'e ziyaretler sürüyor

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ü ziyaret etti.

Gebze Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde tekrar seçilen Büyükgöz'e tebrik ziyaretleri devam ediyor.

Kaymakam Özyiğit, Büyükgöz’ü makamında ziyaret ederek, yeni hizmet döneminde başarılar diledi.

Büyükgöz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, desteklerinden dolayı Kaymakam Özyiğit'e teşekkür etti.