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        Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz'e ziyaretler sürüyor

        Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 13:51 Güncelleme: 18.04.2024 - 13:51
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        Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz'e ziyaretler sürüyor
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        Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ü ziyaret etti.

        Gebze Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde tekrar seçilen Büyükgöz'e tebrik ziyaretleri devam ediyor.

        Kaymakam Özyiğit, Büyükgöz’ü makamında ziyaret ederek, yeni hizmet döneminde başarılar diledi.

        Büyükgöz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, desteklerinden dolayı Kaymakam Özyiğit'e teşekkür etti.

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