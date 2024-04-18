İzmit 42 Evler Körfez Mahallesi’nde bir markette saat 14.00 sırlarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyüp, tüm binayı saran alevler, yandaki belediyenin sosyal tesisine sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. 30 araç ve 85 personelle ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde bir markette çıkan yangın, belediyenin sosyal tesisine sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.

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