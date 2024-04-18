GÜNCELLEME - Kocaeli'de market deposunda çıkan yangına müdahale sürüyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir marketin deposunda çıkan yangın ve yakındaki binanın çatısına sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Salim Dervişoğlu Caddesi'nde bir zincir marketin deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle çıkan dumanlar kentin birçok noktasından görüldü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme mücadelesi sırasında sağanak ve kuvvetli rüzgar bölgede etkili oldu.

Deponun yanında bulunan İzmit Belediyesine ait bir binanın çatısına da sıçrayan alevler nedeniyle yakın mesafedeki akaryakıt istasyonları, geçici süreyle tedbir amaçlı kapatıldı. Zaman zaman ufak çaplı patlamaların da yaşandığı yangın mahallinde ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor. Bu arada olay yerine gelen Vali Seddar Yavuz, yaptığı açıklamada, Kocaeli Büyükşehir Belediye itfaiyesi ve diğer birimlerin süratle alevlere müdahale ettiğini belirterek, "Söndürme çalışmalarına yerinde nezaret ettik. Yangında yaralanan yoktur. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.