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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de market deposunda çıkan yangına müdahale sürüyor

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir marketin deposunda çıkan yangın ve yakındaki binanın çatısına sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 15:42 Güncelleme: 18.04.2024 - 15:42
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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de market deposunda çıkan yangına müdahale sürüyor
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir marketin deposunda çıkan yangın ve yakındaki binanın çatısına sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

        Salim Dervişoğlu Caddesi'nde bir zincir marketin deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle çıkan dumanlar kentin birçok noktasından görüldü.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin yangını söndürme mücadelesi sırasında sağanak ve kuvvetli rüzgar bölgede etkili oldu.

        Deponun yanında bulunan İzmit Belediyesine ait bir binanın çatısına da sıçrayan alevler nedeniyle yakın mesafedeki akaryakıt istasyonları, geçici süreyle tedbir amaçlı kapatıldı.

        Zaman zaman ufak çaplı patlamaların da yaşandığı yangın mahallinde ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

        Bu arada olay yerine gelen Vali Seddar Yavuz, yaptığı açıklamada, Kocaeli Büyükşehir Belediye itfaiyesi ve diğer birimlerin süratle alevlere müdahale ettiğini belirterek, "Söndürme çalışmalarına yerinde nezaret ettik. Yangında yaralanan yoktur. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da yangına hızlı şekilde müdahale ettiklerini anlatarak, 34 araç ve 84 personelle söndürme çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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