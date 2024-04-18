GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de market deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir marketin deposunda çıkan ve yakındaki binanın çatısına sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Salim Dervişoğlu Caddesi'nde bir zincir marketin deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle çıkan dumanlar kentin birçok noktasından görüldü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme mücadelesi sırasında sağanak ve kuvvetli rüzgar bölgede etkili oldu.

Deponun yanında bulunan İzmit Belediyesine ait binaya da sıçrayan alevler, çok sayıda ekibin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Zaman zaman ufak çaplı patlamaların yaşandığı yangın mahallinde tedbir amacıyla kapatılan akaryakıt istasyonları, tehlikenin geçmesiyle yeniden hizmet vermeye başladı. Bölgeye gelen Vali Seddar Yavuz, gazetecilere, Kocaeli Büyükşehir Belediye itfaiyesi ve diğer birimlerin süratle alevlere müdahale ettiğini belirterek, "Söndürme çalışmalarına yerinde nezaret ettik. Yangında yaralanan yoktur. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da yangına hızlı şekilde müdahale ettiklerini anlattı.

- 36 araç ve 91 personel müdahale etti ​​​​​​​İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer İslamoğlu, rüzgarın etkisiyle kısa sürede market içine yayılan yangında içeride kalan ya da yaralanan kimsenin bulunmadığını aktararak, çalışmalara 36 itfaiye aracı ve 91 personelin katıldığını kaydetti. Yangının kontrol altına alındığını bildiren İslamoğlu, "Şu anda da soğutma çalışmalarımız devam ediyor. 1250 metrekare kapalı alan tamamen zarar görmüş durumda." diye konuştu. Olayda zarar gören İzmit Belediyesine ait binada incelemelerde bulunan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de alevlerin çok hızlı şekilde yayıldığını belirtti.