Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Markette çıkan yangın, belediyenin sosyal tesisine sıçradı (3)

        KONTROLALTINA ALINDIKocaeli'nin İzmit ilçesinde markette başlayıp, İzmit Belediyesi'ne ait sosyal tesise sıçrayan yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 16:02 Güncelleme: 18.04.2024 - 16:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Markette çıkan yangın, belediyenin sosyal tesisine sıçradı (3)
        ABONE OL
        ABONE OL

        KONTROLALTINA ALINDI

        Kocaeli’nin İzmit ilçesinde markette başlayıp, İzmit Belediyesi’ne ait sosyal tesise sıçrayan yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında market tamamen yanarken, belediyenin 2 katlı 3D yazıcı ve baskı merkezi kullanılamaz hale geldi.

        Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski kocasını bıçakla öldürmüştü! Flaş gelişme!
        Eski kocasını bıçakla öldürmüştü! Flaş gelişme!
        Kadın doktora saldırdı! İkinci kez tahliye oldu
        Kadın doktora saldırdı! İkinci kez tahliye oldu
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        Norveç Varlık Fonu, yılın ilk çeyreğinde 109 milyar dolar kâr etti
        Norveç Varlık Fonu, yılın ilk çeyreğinde 109 milyar dolar kâr etti
        Konut satışının en çok arttığı şehirler
        Konut satışının en çok arttığı şehirler
        Biden: Amcamı yamyamlar yemiş olabilir
        Biden: Amcamı yamyamlar yemiş olabilir
        Yılın 12 ayı gürül gürül suyun aktığı şelale kurudu
        Yılın 12 ayı gürül gürül suyun aktığı şelale kurudu
        O anlar kamerada! Taksici katili böyle yakalandı!
        O anlar kamerada! Taksici katili böyle yakalandı!
        Milli dalgıcın kardeşi de 9 gün sonra kalp krizine yenildi!
        Milli dalgıcın kardeşi de 9 gün sonra kalp krizine yenildi!
        Almanya Cumhurbaşkanı Türkiye'de döner ikram edecek
        Almanya Cumhurbaşkanı Türkiye'de döner ikram edecek
        Abur cubur yemeyi bırakmak için 9 ipucu!
        Abur cubur yemeyi bırakmak için 9 ipucu!
        İncirlik Üssü'nün ismi değişti!
        İncirlik Üssü'nün ismi değişti!
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        Görselde gizli olanı bulabilir misiniz?
        Görselde gizli olanı bulabilir misiniz?
        Naci Görür'den sert yanıt: Ne kafası bu! Utanmıyor musunuz?
        Naci Görür'den sert yanıt: Ne kafası bu! Utanmıyor musunuz?
        11 yaşındaki kız çocuğu bulmuştu... 202 milyon yaşında!
        11 yaşındaki kız çocuğu bulmuştu... 202 milyon yaşında!
        Haftada 4 gün çalışmayı kalıcı benimseyen ilk Türk şirketi
        Haftada 4 gün çalışmayı kalıcı benimseyen ilk Türk şirketi
        Beyin hücrelerinde "mikroplastik" tespit edildi
        Beyin hücrelerinde "mikroplastik" tespit edildi
        Sinema ücretleri artışı hepsini geçti
        Sinema ücretleri artışı hepsini geçti
        Beşiktaş'ta gündem teknik adam!
        Beşiktaş'ta gündem teknik adam!

        Benzer Haberler

        Körfez'de bir vatandaş, Belediye Başkanı Söğüt'e hayırlı olsun ziyaretine a...
        Körfez'de bir vatandaş, Belediye Başkanı Söğüt'e hayırlı olsun ziyaretine a...
        Markette çıkan yangın, belediyenin sosyal tesisine sıçradı (2)
        Markette çıkan yangın, belediyenin sosyal tesisine sıçradı (2)
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de market deposunda çıkan yangına müdahale sürüyor
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de market deposunda çıkan yangına müdahale sürüyor
        Markette çıkan yangın, belediyenin sosyal tesisine sıçradı
        Markette çıkan yangın, belediyenin sosyal tesisine sıçradı
        Kocaeli'de market deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Kocaeli'de market deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Gebze Teknik Üniversitesi, Hakkari'den gelen lise öğrencilerini ağırladı
        Gebze Teknik Üniversitesi, Hakkari'den gelen lise öğrencilerini ağırladı