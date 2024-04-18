Markette çıkan yangın, belediyenin sosyal tesisine sıçradı (3)
KONTROLALTINA ALINDIKocaeli'nin İzmit ilçesinde markette başlayıp, İzmit Belediyesi'ne ait sosyal tesise sıçrayan yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.
KONTROLALTINA ALINDI
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde markette başlayıp, İzmit Belediyesi’ne ait sosyal tesise sıçrayan yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında market tamamen yanarken, belediyenin 2 katlı 3D yazıcı ve baskı merkezi kullanılamaz hale geldi.
Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
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