Markette başlayan yangın, belediyenin tesisine sıçradı

KOCAELİ'ninİzmit ilçesinde bir markette çıkan yangın, yanındaki İzmit Belediyesi'ne ait 2 katlı 3D Yazıcı ve Tasarım Merkezi binasına sıçradı. 1250 metrekare kapalı alana sahip market tamamen kullanılamaz hale gelirken İzmit Belediyesi'ne ait binada da zarar gördü. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi’nde bugün saat 14.00 sıralarında 1250 metrekare kapalı alandaki toptan perakende satış yapan markette yangın çıktı. Alevler kısa sürede marketin tamamını sardı. Yangın sırasında içeride bulunan çalışanlar ve müşteriler, panik içinde dışarı çıktı. Bir süre sonra alevler, marketin yanındaki İzmit Belediyesi'ne ait 2 katlı 3D Yazıcı ve Tasarım Merkezi'nin çatısına da sıçradı.

36 ARAÇ VE 91 PERSONELLE MÜDAHALE EDİLDİ

İhbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise 36 araç ve 91 personelle yangına müdahale etti. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alındı.

'CİDDİ HASAR GÖRDÜ'

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Başkan Hürriyet, “Bizim arkadaşlarımız müdahale ettiğinde özellikle arkamızdaki işletme komple yanıyordu. Yangın herhalde çok hızlı her yere sirayet etmiş. Yan taraftan ufak bir kıvılcımla bizim 3D merkezimizin çatısına sıçradı; çatımız komple yanmış durumda. İkinci katımız aynı şekilde komple hem yandı hem de sudan kaynaklı çok ciddi bir hasar var. Bütün baskı aletlerimiz, dijital aletlerimiz, bilgisayarlarımız ve billboard aletlerimiz, her şeyimiz oradaydı. Ciddi bir stokumuz vardı. Su sıkılmasından dolayı ciddi zarar, hasar gördü. Özellikle üst kattaki dijital aletlerimiz, 3D aletlerimiz hepsi zarar gördü. Alt katın bir kısmını korumaya çalıştık ama bir kısmı sudan dolayı ciddi zarar gördü. Hasar büyük, işletmenin hasarı büyük, bizim de binamızın hasarı büyük. Hasar büyük ama bizi sevindiren şey can kaybının olmaması. Bu hasar tespitini yaptıracağız. Ekiplerimiz, güvenliklerimiz burada. Soğutma çalışmalarına biz de yardımcı oluyoruz. Biz de kendi hasarımızı tespit edip ona göre kamu zararını tanzim etmeye çalışacağız" dedi.