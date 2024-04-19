Dünya şampiyonu ampute milliler, 3. Avrupa kupasıyla sahalara ambargo koymak istiyor

İBRAHİM AKTAŞ - Avrupa Şampiyonası'nda üst üste iki kez şampiyon olan Ampute Milli Futbol Takımı, Fransa'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'nı kazanıp başarılarının tesadüf olmadığını göstermek istiyor.

Fransa'nın ev sahipliğinde 1-8 Haziran'da düzenlenecek Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamında Kocaeli'de kampa giren milli takım, çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor.

Teknik direktör İsmail Temiz, AA muhabirine, kentte çalışma yaptıkları 24 kişilik sporcu kafilesinin bir sonraki kampta 18'e ineceğini ve asıl kadronun oluşacağını anlattı.

Bu anlamda teknik direktör olarak zorlandığını dile getiren Temiz, "Çünkü arkadaşlarımın hepsi özverili, elinden gelenin en iyisini yapıyor. Dünyada ampute futbol Türkiye'den soruluyor ve Türkiye'den sorulmaya devam edeceğine eminim." dedi.

Temiz, buradan sonra Antalya'da devam edecek kamp kapsamında İngiltere, Özbekistan ve İran'la hazırlık maçları yapacaklarını, böylece sporcuların son durumunu göreceklerini aktardı.

- Önemli rakipler arasında İngiltere ağır basıyor

Şampiyon takımların her zaman göz önünde olduğunu, bundan dolayı rakiplerinin mücadelelerinin de üst seviyede gerçekleşeceğini vurgulayan Temiz, "Şampiyon olmak aslında daha fazla sorumluluğu, hem teknik ekip hem de sporcu anlamında baskısı fazla olan bir durumu oluşturuyor. Dolayısıyla ona göre çalışmalar yapıyoruz. Daha fazla çalışmamızın gerektiğinin bilincindeyiz." diye konuştu.