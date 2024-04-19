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        Dünya şampiyonu ampute milliler, 3. Avrupa kupasıyla sahalara ambargo koymak istiyor

        İBRAHİM AKTAŞ - Avrupa Şampiyonası'nda üst üste iki kez şampiyon olan Ampute Milli Futbol Takımı, Fransa'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'nı kazanıp başarılarının tesadüf olmadığını göstermek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 11:04 Güncelleme: 19.04.2024 - 11:04
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        Dünya şampiyonu ampute milliler, 3. Avrupa kupasıyla sahalara ambargo koymak istiyor
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        İBRAHİM AKTAŞ - Avrupa Şampiyonası'nda üst üste iki kez şampiyon olan Ampute Milli Futbol Takımı, Fransa'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'nı kazanıp başarılarının tesadüf olmadığını göstermek istiyor.

        Fransa'nın ev sahipliğinde 1-8 Haziran'da düzenlenecek Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamında Kocaeli'de kampa giren milli takım, çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor.

        Teknik direktör İsmail Temiz, AA muhabirine, kentte çalışma yaptıkları 24 kişilik sporcu kafilesinin bir sonraki kampta 18'e ineceğini ve asıl kadronun oluşacağını anlattı.

        Bu anlamda teknik direktör olarak zorlandığını dile getiren Temiz, "Çünkü arkadaşlarımın hepsi özverili, elinden gelenin en iyisini yapıyor. Dünyada ampute futbol Türkiye'den soruluyor ve Türkiye'den sorulmaya devam edeceğine eminim." dedi.

        Temiz, buradan sonra Antalya'da devam edecek kamp kapsamında İngiltere, Özbekistan ve İran'la hazırlık maçları yapacaklarını, böylece sporcuların son durumunu göreceklerini aktardı.

        - Önemli rakipler arasında İngiltere ağır basıyor

        Şampiyon takımların her zaman göz önünde olduğunu, bundan dolayı rakiplerinin mücadelelerinin de üst seviyede gerçekleşeceğini vurgulayan Temiz, "Şampiyon olmak aslında daha fazla sorumluluğu, hem teknik ekip hem de sporcu anlamında baskısı fazla olan bir durumu oluşturuyor. Dolayısıyla ona göre çalışmalar yapıyoruz. Daha fazla çalışmamızın gerektiğinin bilincindeyiz." diye konuştu.

        Temiz, şampiyonada önemli rakiplerinin bulunduğunu, İngiltere'nin bu anlamda ağır basan rakip olduğuna işaret etti.

        Polonya, İspanya ve İrlanda'nın da önemli rakipler arasında sayılabileceğine dikkati çeken Temiz, şöyle devam etti:

        "Bahsettiğim 3 ülkeden biri şampiyon olursa şaşmamak gerekiyor ama tabii ki teraziye koyduğumuzda Türkiye hepsinden daha ağır basıyor. Eski askerim, mayına basma sonucu ayağımı kaybettim. Bizde mücadele bitmez. Elimde silahla mücadele ediyordum, şimdi sahalarda mücadele ediyorum. Daha önce futbolcuydum, şimdi antrenörüm. Mücadelede her zaman Türk bayrağını zirveye çekmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Fransa'ya şampiyon gidip şampiyon döneceğiz."

        Temiz, kazanılacak şampiyonluklarla gençlerin ve ampute futbolun isminin duyulacağından daha fazla engelli insanın sahalara çekileceğini, bu anlamda da devlet büyüklerinin kendilerini desteklemesinin büyük önem arz ettiğini sözlerine ekledi.

        - Kaptan Rahmi Özcan: " Avrupa şampiyonluğunu kutlamak istiyoruz"

        Takım kaptanı Rahmi Özcan, daha önceki şampiyonlukların tesadüf olmadığını gösterip tekrar Avrupa şampiyonluğunu kazanmak istediklerini dile getirdi.

        Daha sonra 2026 Ampute Dünya Şampiyonası'na hazırlanacaklarından bahseden Özcan, "Turnuvalarda favori olmak önemli. Biz de federasyonumuz, yönetimimiz, teknik ekibimiz ve oyuncu arkadaşlarımızla kendimize inanıyoruz, güveniyoruz. Çünkü biz her yerde her zaman aynı şeyi söyledik, 'Ampute futbol dünyada Türkiye'den sorulur' diye. Çok şükür bu sözün karşılığını verdik. Dünya ve Avrupa şampiyonu olduk. İnşallah tekrar şampiyon olup öz güvenimizle Avrupa şampiyonluğunu kutlamak istiyoruz." şeklinde konuştu.

        Özcan, bazı rakiplerinin de kendilerini örnek alarak ileri seviyeye geldiğini, bu anlamda Türkiye'deki ampute liginin dünyanın en iyisi olduğunu söyledi.

        Ampute Futbol Milli Takımı'nın favori olduğu için rakiplerin kendilerine karşı önlemler almaya çalıştığına işaret eden Özcan, "Onlar daha fazla çalışıyorlar, daha çok istekliler. Çünkü 1 dünya, 2 Avrupa şampiyonluğu bulunan takımı yenmek kolay olmayacak. Onu biliyorlar ama hedeflerini gerçekleştiremeyecekler. İnşallah ona müsaade etmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        - Kaleci Furkan Arslan: "Ülkemize kupamızı getireceğiz"

        Kaleci Furkan Arslan, takımca mücadele, istek ve arzularının en üst seviyede olduğunu belirtti.

        Arslan, son Avrupa şampiyonu unvanlarını korumayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Avrupa'nın en iyisinin Türkiye olduğunu tekrar göstermek istiyoruz." dedi.

        Kaleciler olarak çalışmalarının çok iyi gittiğini ve kaleyi gole kapatacaklarını dile getiren Arslan, "İnşallah şampiyon olup 10 Haziran'da ülkemize kupamızı getireceğiz." ifadesini kullandı.

        Arslan, Türkiye'nin ampute futbolda dünyada söz sahibi ülke ve yıllarca kupalara ambargo koyan bir ekip olduklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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