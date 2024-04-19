Çayırova Belediye Başkanı Çiftçi, şehit ailelerini ziyaret etti
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, şehit ailelerine ziyarette bulundu.
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, şehit ailelerine ziyarette bulundu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, makamında hayırlı olsun ziyaretine gelen misafirlerini ağırlayan Çiftçi, esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelmeyi sürdürüyor.
Fatih Caddesi'nde esnafla buluşan Çiftçi, daha sonra şehit Adem Zengin'in babası Kadir Zengin ile şehit Davut Ali Karadağ'ın babası Musa Karadağ'ı ziyaret etti.
Çiftçi, aziz şehitlerin ailelerini hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını belirterek, "Vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin emaneti, emanetimizdir. Başımızın tacı şehit ailelerimizle, her daim birlikteyiz. Şehitlerimizin makamları ali, mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.
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