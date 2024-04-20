Kocaeli'de 2 firari hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında 4 yıl 7 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Y. ile "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ş.L'yi düzenlenen operasyonla yakaladı.

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