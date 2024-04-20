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        Kocaeli ve Bolu'da dolandırıcılık yapan 3 zanlı tutuklandı

        Kocaeli ve Bolu'da kendilerini polis ve savcı gibi tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 10:20 Güncelleme: 20.04.2024 - 10:20
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        Kocaeli ve Bolu'da dolandırıcılık yapan 3 zanlı tutuklandı
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        Kocaeli ve Bolu'da kendilerini polis ve savcı gibi tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli ve Bolu'da 2 vatandaşın, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan zanlılara 1 milyon 260 bin liralarını kaptırdığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Zanlılardan S.Ü. Gaziantep'te, H.İ.G. Ankara'da ve A.D. de İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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