Kocaeli'de izinsiz çalışan yabancı uyruklu 8 kadın yakalandı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde gerçekleştirilen denetimde, izinsiz çalışan 8 yabancı uyruklu kadın yakalandı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde gerçekleştirilen denetimde, izinsiz çalışan 8 yabancı uyruklu kadın yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pirireis Mahallesi Tuzla Caddesi'nde bir otelin masaj salonunda denetim gerçekleştirdi.
Denetimde, çalışma izni olmadan istihdam edildiği belirlenen yabancı uyruklu 8 kadın yakalandı.
Kenya, Nepal, Özbekistan, Türkmenistan, Tayland ve Güney Afrika uyruklu kadınların, işlemlerinin ardından ülkelerine gönderileceği öğrenildi.
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