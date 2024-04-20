Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kocaeli'de hafızlık icazet törenine katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde hafızlık icazet törenine iştirak etti.

Müzehhibe Fatma Aydın İmam Hatip Ortaokulu'ndaki Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimini tamamlayan 19 kız öğrenci için Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde icazet töreni düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Erbaş, hafızlığın yeryüzünde bir insana nasip olabilecek en güzel paye olduğunu söyledi.

Tefsir, hadis, fıkıh, kelam ne kadar dini ilim ise matematik, astronomi, tıp ve benzeri tabii ilimlerin de dini ilim olduğunu dile getiren Erbaş, bu ilimlerde zirve olmuş, rüsuh sahibi isimlere baktıklarında küçük yaşlarda hafız olduklarını gördüklerini ifade etti.

Erbaş, İbn-i Sina'nın 11 yaşında hafız olduğuna işaret ederek, "Sonra sadece Ulum-i İslamiyye'de değil tabii ilimlerde de kendisini çok iyi yetiştirmiş. El-Kanun fi't-Tıb isimli 6 ciltlik kitabı yazmış ve 6 asır Avrupa okullarında, üniversitelerinde ders kitabı olarak okunmuş." diye konuştu.

Matematikte, kimyada, fizikte, astronomide pek çok alimin önce Kur'an'ı öğrendiğini vurgulayan Erbaş, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığının ortak yürüttüğü proje kapsamında şu ana kadar mezun olan 11 bin hafızdan, geçmiş alimlerin yolunu devam ettirmelerini beklediklerini söyledi.