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        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kocaeli'de hafızlık icazet törenine katıldı

        Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde hafızlık icazet törenine iştirak etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 20:07 Güncelleme: 20.04.2024 - 20:07
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        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kocaeli'de hafızlık icazet törenine katıldı
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        Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde hafızlık icazet törenine iştirak etti.

        Müzehhibe Fatma Aydın İmam Hatip Ortaokulu'ndaki Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimini tamamlayan 19 kız öğrenci için Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde icazet töreni düzenlendi.

        Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Erbaş, hafızlığın yeryüzünde bir insana nasip olabilecek en güzel paye olduğunu söyledi.

        Tefsir, hadis, fıkıh, kelam ne kadar dini ilim ise matematik, astronomi, tıp ve benzeri tabii ilimlerin de dini ilim olduğunu dile getiren Erbaş, bu ilimlerde zirve olmuş, rüsuh sahibi isimlere baktıklarında küçük yaşlarda hafız olduklarını gördüklerini ifade etti.

        Erbaş, İbn-i Sina'nın 11 yaşında hafız olduğuna işaret ederek, "Sonra sadece Ulum-i İslamiyye'de değil tabii ilimlerde de kendisini çok iyi yetiştirmiş. El-Kanun fi't-Tıb isimli 6 ciltlik kitabı yazmış ve 6 asır Avrupa okullarında, üniversitelerinde ders kitabı olarak okunmuş." diye konuştu.

        Matematikte, kimyada, fizikte, astronomide pek çok alimin önce Kur'an'ı öğrendiğini vurgulayan Erbaş, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığının ortak yürüttüğü proje kapsamında şu ana kadar mezun olan 11 bin hafızdan, geçmiş alimlerin yolunu devam ettirmelerini beklediklerini söyledi.

        Erbaş, hafızlığını tamamlayan öğrencileri tebrik ederek, ailelerine ve öğretmenlerine teşekkür etti.

        - "Proje kapsamında şu ana kadar 11 bin 300 hafız yetişti"

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz da Bakanlık ve Diyanet İşleri Başkanlığının ortak yürüttüğü "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi" kapsamında bugüne kadar 11 bin 300 hafız yetiştiğini belirtti.

        Türkiye'de şu an hafızlık ve örgün eğitimi birlikte yürüten 177 okul olduğunu ve 20 bine yakın öğrencinin hafızlık eğitimine devam ettiğini dile getiren Yılmaz, bu öğrencilerin gelecekte tıpta, mimarlıkta, mühendislikte, fende ve teknolojide, bütün alanlarda rüsuh sahibi olarak Kur'an'ın anlaşılmasına hizmet edeceklerini söyledi.

        Kocaeli Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu da il genelinde 530 olarak devraldıkları Kur'an kursu sayısını 1000'e, 25 bin olan öğrenci sayısını da 50 bine çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

        Fatih Cami İmam Hatibi Fikret Birinci'nin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda Reisül Kurra Mustafa Demirkan dua etti.

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, eski Diyanet İşleri Başkanı ve İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi İbrahim Karaosmanoğlu'nun da katıldığı program, öğrencilere hafızlık belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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