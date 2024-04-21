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        İzmit'te iş makinesiyle desteklenen istinat duvarında onarım başladı

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde önceki gece yoğun sağanak ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle istinat duvarının çökmesinin ardından 5 katlı binadaki 5 daire ve 1 dükkan boşaltıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 12:11 Güncelleme: 21.04.2024 - 12:15
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        İzmit'te iş makinesiyle desteklenen istinat duvarında onarım başladı
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        KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde önceki gece yoğun sağanak ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle istinat duvarının çökmesinin ardından 5 katlı binadaki 5 daire ve 1 dükkan boşaltıldı. İş makinesi ile desteklenerek tamamen çökmesi önlenen istinat duvarının onarımı için ekipler çalışma başlattı.

        İzmit’te önceki gece yaşanan yoğun sağanak yağış ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle Bekirdere Mahallesi Sabır Sokak’taki istinat duvarı çöktü. Duvarın üst kısmındaki 5 katlı binadaki 5 daire ve 1 dükkan boşaltıldı. Çöken istinat duvarının sokağın üst kısmında kalan yarısının 12 Kasım 2023'te yaşanan yoğun sağanakta çöktüğü ve aradan geçen 5 ayda sadece çöken kısmın onarıldığı belirtildi. Duvarın onarım yapılmayan sokağın alt kısmındaki yarısı ise dün gece çöktü. Dün iş makinesi ile desteklenerek tamamen çökmesi önlenen duvar için bugün onarım çalışması başlatıldı. İzmit Belediyesi ve İSU’ya bağlı ekipler, sabah saatlerinde bölgeye gelerek hasar tespiti yaptı. Ardından ekipler kendi alanlarına giren kısımlarda onarım çalışmalarını başlattı. Tedbiren boşaltılan 5 katlı binanın sakinlerinin onarım tamamlandıktan sonra evlerine döneceği öğrenildi.

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