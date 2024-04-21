Bacağı ampute edilen 3 yaşındaki Umut, ilk adımlarını protez bacakla attı

ŞENGÜL AZBAY - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde doğuştan sol bacağı gelişmediği için ampute edilen 3 yaşındaki Umut, protez bacakla yürümeye başladı.

Döngel Mahallesi'nde yaşayan Fatma ve Ramazan Süngü çiftinin 25 Haziran 2021'de dünyaya gelen üçüncü çocukları Umut'un 12 günlükken doğuştan sol bacak kemiğinin gelişmediği belirlendi.

Doktorlar tarafından uzun süre takip edilen Umut'un sol bacağı 6 ay önce Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde diz üstünden ampute edildi.

Oğlunun sol bacağının 6 ay önce ampute edilmesinin ardından zor bir süreç yaşadıklarını anlatan Süngü, "Ameliyata kadar hep yerden gidiyordu. 'Bacağı var mı, yok mu?' bilmiyordu. Bir de bacağı ağırlık oluyordu ona." dedi.

Süngü, Umut'un yürümek istediğini, proteze kadar oğlunu hep bebek arabasında gezdirdiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Protezi çıkarınca 'Bak anne.' diyerek bacağını gösteriyor bana. Alıştı Allah'a şükürler olsun. Belediyemizden Allah razı olsun. Bir de süreç çabuk gelişti, hemen oldu protezi. 1 ay oldu protezi kullanalı. Gittikçe de alışıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 'Var mı isteğiniz?' diye sordu. 'Umut'un yürümesini, başka bir şey istemiyorum.' dedim. Umut'u yürürken görünce dünyalar benim oluyor. Umut'u yürürken gördüm ya dünyalar benim oldu. Ağabeyleri de çok yardımcı oluyor. Ağabeyleri, Umut'u çok seviyor, evimizin neşesi oldu. Umut, bize umut oldu."