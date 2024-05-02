Kazada ölen genç futbolcu, gözyaşları arasında toprağa verildi

KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde 29 Nisan günü 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düşen otomobilde hayatını kaybeden Darıcaspor U-18 oyuncusu Yunus Emre Savaş (18), gözyaşları arasında toprağa veridi.

Kaza, 29 Nisan günü saat 16.00 sıralarında Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. 1493/2 Sokak'ta seyir halinde olan Enes Talha Topçu yönetimindeki 41 AHP 408 plakalı otomobil, yoldaki su birikintisi nedeniyle kontrolden çıkıp, demir korkuluklara çarptı. Otomobil, daha sonra 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarının üzerinden yeşil alana düştü. Kazada sürücü Topçu, İbrahim Gürbüz, Bayram Gaymaz, Emir Albayrak ve Yunus Emre Savaş yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, EDS kameralarından otomobilin hız sınırı 50 kilometre olan sokakta 140 kilometre hız yaptığını belirlendi.