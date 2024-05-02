Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kazada ölen genç futbolcu, gözyaşları arasında toprağa verildi

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde 29 Nisan günü 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düşen otomobilde hayatını kaybeden Darıcaspor U-18 oyuncusu Yunus Emre Savaş (18), gözyaşları arasında toprağa veridi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 19:39 Güncelleme: 02.05.2024 - 19:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kazada ölen genç futbolcu, gözyaşları arasında toprağa verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde 29 Nisan günü 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düşen otomobilde hayatını kaybeden Darıcaspor U-18 oyuncusu Yunus Emre Savaş (18), gözyaşları arasında toprağa veridi.

        Kaza, 29 Nisan günü saat 16.00 sıralarında Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. 1493/2 Sokak'ta seyir halinde olan Enes Talha Topçu yönetimindeki 41 AHP 408 plakalı otomobil, yoldaki su birikintisi nedeniyle kontrolden çıkıp, demir korkuluklara çarptı. Otomobil, daha sonra 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarının üzerinden yeşil alana düştü. Kazada sürücü Topçu, İbrahim Gürbüz, Bayram Gaymaz, Emir Albayrak ve Yunus Emre Savaş yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, EDS kameralarından otomobilin hız sınırı 50 kilometre olan sokakta 140 kilometre hız yaptığını belirlendi.

        GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

        Kazada yaralanan ve Darıcaspor U-18 takımı futbolcusu Yunus Emre Savaş, kaldırıldığı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. 12’nci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Yunus Emre Savaş’ın cenazesi bugün Darıca ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Darıca Nenehatun Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye Yunus Emre Savaş’ın yakınlarının yanı sıra Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, futbolcu ve okul arkadaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel bir araya geldi
        Sergen Yalçın kararını veriyor!
        Sergen Yalçın kararını veriyor!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        TFF ve kulüplerden imza açıklaması!
        TFF ve kulüplerden imza açıklaması!
        Fred varsa sorun yok!
        Fred varsa sorun yok!
        Kız arkadaşının tartıştığı grubu taradı!
        Kız arkadaşının tartıştığı grubu taradı!
        Adanalı fenomenin mezarı açılacak
        Adanalı fenomenin mezarı açılacak
        Meteoroloji saat verdi! 15 kent için "sarı" alarm! Cumaya dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! 15 kent için "sarı" alarm! Cumaya dikkat!
        5 bin kişi domates fidesi kuyruğuna girdi
        5 bin kişi domates fidesi kuyruğuna girdi
        Eşini, en yakın arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı! 1 milyon TL'lik tazminat!
        Eşini, en yakın arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı! 1 milyon TL'lik tazminat!
        Karlar eriyince ortaya çıktı!
        Karlar eriyince ortaya çıktı!
        Şırıngayla besliyorlar... Hakkarili aile tarlada buldu!
        Şırıngayla besliyorlar... Hakkarili aile tarlada buldu!
        Ankara'nın ilk kaloriferli ve asansörlü binası!
        Ankara'nın ilk kaloriferli ve asansörlü binası!
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Daha çok gittik, daha az harcadık
        Daha çok gittik, daha az harcadık
        Premier Lig devleri peşinde!
        Premier Lig devleri peşinde!
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        Kağıt kesiği neden bu kadar acı veriyor?
        Kağıt kesiği neden bu kadar acı veriyor?
        Dünyada şimdi de 'sıvı altın' olarak bilinen zeytinyağı krizi kapıda
        Dünyada şimdi de 'sıvı altın' olarak bilinen zeytinyağı krizi kapıda
        "Aşkı bir türlü bulamadım"
        "Aşkı bir türlü bulamadım"

        Benzer Haberler

        Vali Yavuz'dan, Dünya Basın Özgürlüğü Günü mesajı
        Vali Yavuz'dan, Dünya Basın Özgürlüğü Günü mesajı
        Kocaeli'de 1 ton 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        Kocaeli'de 1 ton 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        İzmit Körfezi'ne günlük 400 ton çamurun akması engelleniyor
        İzmit Körfezi'ne günlük 400 ton çamurun akması engelleniyor
        Kocaeli'de iki motosiklet ile kamyonetin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Kocaeli'de iki motosiklet ile kamyonetin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        140 kilometre hızla istinat duvarından düşen otomobildeki futbolcu öldü
        140 kilometre hızla istinat duvarından düşen otomobildeki futbolcu öldü
        Kocaeli'de bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Kocaeli'de bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı