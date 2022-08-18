Kocaeli'de aranan 20 hükümlü yakalandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda aranan 20 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "hırsızlık", "dolandırıcılık", "kasten yaralama", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve benzeri suçlardan aranan, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 20 hükümlü yakalandı.

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