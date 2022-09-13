Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında bir haftada 17 zanlı tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 155 şüpheliden 17'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 5-11 Eylül'de kent genelinde uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenledi.

Ekipler, operasyonlarda 155 şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 17'si tutuklandı.

Operasyonlarda 34 gram sentetik kannabinoid, 267 gram metamfetamin, 10 sentetik ecza, 17 ecstasy, 970 kök kenevir bitkisi, 6 kilo 416 gram esrar, 86 gram skunk, 4 terazi, 1 tabanca, 38 fişek ile 1215 lira para ele geçirildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.