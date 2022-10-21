Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu yan yolda İstanbul istikametinde seyreden N.V. yönetimindeki 34 CZK 679 plakalı otomobil, Beylikbağı Mahallesi'nde kırmızı ışıkta duran B.O. idaresindeki 34 M 5974 plakalı yolcu minibüsüne çarptı.

Kazaya S.A'nın kullandığı 34 BJN 654 plakalı otomobil de karıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan bir kişi, sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yoldaki trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.







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