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        Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 18:50 Güncelleme: 14.02.2024 - 19:05
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        Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi'nde Sefer A. idaresindeki 41 YZ 527 plakalı otomobil ile Murat Y. yönetimindeki 34 VU 8209 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile araçlardaki A.A. ve B.A. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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