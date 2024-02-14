Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi'nde Sefer A. idaresindeki 41 YZ 527 plakalı otomobil ile Murat Y. yönetimindeki 34 VU 8209 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki A.A. ve B.A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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