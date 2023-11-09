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        Kocaeli'de tur minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tur minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 10:23 Güncelleme: 09.11.2023 - 10:23
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        Kocaeli'de tur minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tur minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Otoyolun Sipahiler mevkii Ankara istikametinde, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 34 DZL 832 tur minibüsü ile 34 DZK 469 plakalı otomobil çarpıştı.

        Araçlardaki 5 kişinin yaralandığı olay nedeniyle kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönündeki ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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