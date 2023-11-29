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        Kocaeli'de metro inşaatında üzerine demir düşen işçi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde metro inşaatında üzerine demir düşen işçi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 08:31 Güncelleme: 29.11.2023 - 08:33
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        Kocaeli'de metro inşaatında üzerine demir düşen işçi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde metro inşaatında üzerine demir düşen işçi hastanede tedavi altına alındı.

        Hacıhalil Mahallesi'nde yapımı süren metro inşaatında çalışan T.K'nin üzerine montaj yaptığı sırada demir düştü.

        Yaralanan işçiye ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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