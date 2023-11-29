Kocaeli'de metro inşaatında üzerine demir düşen işçi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde metro inşaatında üzerine demir düşen işçi hastanede tedavi altına alındı.

Hacıhalil Mahallesi'nde yapımı süren metro inşaatında çalışan T.K'nin üzerine montaj yaptığı sırada demir düştü.

Yaralanan işçiye ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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