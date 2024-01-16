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        Kocaeli'de okul çevrelerinde denetimler sürüyor

        Kocaeli'de okul çevresi ve güzergahlarında yapılan denetimlere devam ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 14:53 Güncelleme: 16.01.2024 - 14:53
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        Kocaeli'de okul çevrelerinde denetimler sürüyor
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        Kocaeli'de okul çevresi ve güzergahlarında yapılan denetimlere devam ediliyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, okul çevresi ve güzergahlarında emniyet, asayişin temini, muhafazası ve trafik güvenliğine ilişkin alınan tedbirler gözden geçirildi.

        Vali Seddar Yavuz ve ilgili kurum yetkililerinin başkanlığında gerçekleştirilen toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda, yapılan denetimler aralıksız sürüyor.

        Her hafta düzenlenen il güvenlik ve asayiş toplantılarında, okul çevresi ve güzergahlarında yürütülen çalışmalar ele alınıyor.

        Bu kapsamda 11 Eylül 2023-14 Ocak 2024 tarihlerinde görevlendirilen 4 bin 573 güvenli eğitim koordinasyon personeli, okullar bölgesi ve güzergahlarında çalışmalar yaptı.

        Çalışmalarda 2 bin 612 umuma açık yer denetlendi ve bin 873 metruk binada inceleme gerçekleştirildi.

        Görevlendirilen 3 bin 804 ekip tarafından 4 bin 66 okul servisi kontrol edildi, 87 servis aracına 152 bin 802 lira para cezası uygulandı.

        Ailelerin emaneti olan öğrencilerin güvenli bir şekilde eğitim almalarını sağlamak amacıyla okul çevresi ve güzergahlarında yapılan çalışmalara devam edilecek.

        Özellikle okul çevrelerinde ve sokaklarda görülen şüpheli kişilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesi, bu çalışmalara önemli destek sağlayacaktır.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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