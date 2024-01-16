Kocaeli'de kumar oynayan 4 kişiye para cezası verildi

Kocaeli'de kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynamak için yer ve imkan sağlanmasının engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

İzmit ilçesinde umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde yapılan denetimlerde, Ö.Y'nin iş yerinde kumar oynattığı tespit edildi.

Kumar oynadıkları gerekçesiyle 4 kişiye para cezası uygulandı.

İş yeri sahibi hakkında adli işlem yapıldı.

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