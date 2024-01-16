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        Kocaeli'de kumar oynayan 4 kişiye para cezası verildi

        Kocaeli'de kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 10:23 Güncelleme: 16.01.2024 - 10:23
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        Kocaeli'de kumar oynayan 4 kişiye para cezası verildi
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        Kocaeli'de kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynamak için yer ve imkan sağlanmasının engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        İzmit ilçesinde umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde yapılan denetimlerde, Ö.Y'nin iş yerinde kumar oynattığı tespit edildi.

        Kumar oynadıkları gerekçesiyle 4 kişiye para cezası uygulandı.

        İş yeri sahibi hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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