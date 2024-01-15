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        Hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 16:59 Güncelleme: 15.01.2024 - 17:08
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        Hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Şekerpınar Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde seyreden B.Ö. idaresindeki 41 UY 289 plakalı hafriyat kamyonu ile M.T. yönetimindeki 48 RU 684 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü M.T. sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kamyon şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri

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