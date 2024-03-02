Kocaeli'de "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücünün otomobille çarptığı polis memuru yaralandı

Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Zihni Manap da hastaneye giderek Samet Y'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Dur" ihtarına uymayıp aracıyla olay yerinden kaçan ve ehliyeti bulunmayan M.E.Ç. ise polis ekiplerinin takibi sonucu gözaltına alındı.

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