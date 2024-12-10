Tüpraş'tan İzmit Rafinerisi'nde meydana gelen alevlenmeye ilişkin açıklama:

Rafineri teknik emniyet ekiplerinin hızlıca müdahale ederek olayı kontrol altına aldığı anlatılan açıklamada, "Olaydan etkilenen çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır. Rafinerimizin diğer bölümlerinde operasyonel süreçlerimize normal şekilde devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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