Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        4. Kocaeli Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Kocaeli Film Festivali'nde ödüller düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 16:56 Güncelleme: 26.05.2025 - 16:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        4. Kocaeli Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Kocaeli Film Festivali'nde ödüller düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

        Kocaeli Tiyatro ve Sinema Sanatçıları Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Başiskele Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen törende, sinema ve tiyatro sanatçıları Halil Ergün ve Ayten Uncuoğlu'na "Yaşam Boyu Onur Ödülü" takdim edildi.

        "Kültürlerarası Emek Ödülü"ne oyuncu Ertan Saban, "Sinema Emek Ödülü"ne ise Hakan Boyav ve Zafer Algöz layık görüldü.

        "Ulusal Uzun Metraj İlk Film" kategorisinde, yönetmenliğini Hikmet Kerem Özcan'ın yaptığı "Hakkı" filmi ödül aldı.

        Şafak Ildız ise yönetmenliğini üstlendiği "Cadı" filmiyle "Uzun Metraj Görüntü Yönetmenliği" ödülüne sahip oldu.

        "Uzun Metraj En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü "Rosinante" filmindeki rolüyle Nilay Erdönmez, "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü ise "Hakkı" filmindeki rolüyle Bülent Emin Yarar aldı.

        "Ulusal Kısa Metraj En İyi Film Ödülü" Deniz Büyükkırlı'nın yönettiği "Tavuk Suyuna Çorba" filmine verildi.

        "Kısa Metraj En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nün sahibi "Tavuk Suyuna Çorba" filmiyle Erol Babaoğlu olurken, "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"ne aynı filmdeki performansıyla Name Önal değer bulundu.

        "Kısa Animasyon En İyi Film" kategorisinde ödülün sahibi Selçuk Ören'in yönettiği "Exiles" filmi oldu.

        Bu sene Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü ile başlatılan proje kapsamında "Öğrenci Filmi" kategorisinde ise birincilik ödülü Körfez Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Samet Avcı'ya verildi.

        İkincilik ödülüne Kartepe Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesinden Ali Kaan Karakullukçu layık görülürken, üçüncülük ödülünü ise Gebze Kanuni Sosyal Bilimler Lisesinden Nergis Nehir Aslan aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hamas, ABD'nin Gazze için ateşkes teklifini kabul etti
        Hamas, ABD'nin Gazze için ateşkes teklifini kabul etti
        Yıldırım düşen minarede yangın çıktı!
        Yıldırım düşen minarede yangın çıktı!
        "Görevi kötüye kullananların gözünün yaşına bakmayız"
        "Görevi kötüye kullananların gözünün yaşına bakmayız"
        İlhan Şeşen vefat etti
        İlhan Şeşen vefat etti
        Bir kadının öldürülme nedeni: Yeni koltuk takımı!
        Bir kadının öldürülme nedeni: Yeni koltuk takımı!
        İsrail Gazze'de sivillerin sığındığı okulu hedef aldı!
        İsrail Gazze'de sivillerin sığındığı okulu hedef aldı!
        2 aylık eşini satırla öldürmüştü! Vahşetin detayları kan dondurdu!
        2 aylık eşini satırla öldürmüştü! Vahşetin detayları kan dondurdu!
        Fenerbahçe'ye zorlu rakipler!
        Fenerbahçe'ye zorlu rakipler!
        AYM'den "3600 ek gösterge" kararı
        AYM'den "3600 ek gösterge" kararı
        Buruk'tan transfer ve Osimhen sözleri!
        Buruk'tan transfer ve Osimhen sözleri!
        Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
        Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
        Osimhen transferi için bizzat görüştü!
        Osimhen transferi için bizzat görüştü!
        Sarı-lacivert bayram!
        Sarı-lacivert bayram!
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        Japonlar neden yerde yatıyor? Yatak yerine futon!
        Japonlar neden yerde yatıyor? Yatak yerine futon!
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Kulakları bulunamamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Kulakları bulunamamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Konut fiyatlarında yeni dönem
        Konut fiyatlarında yeni dönem
        Başarısı bütçesini aştı
        Başarısı bütçesini aştı
        Üç günde 204 milyon dolar
        Üç günde 204 milyon dolar

        Benzer Haberler

        Ağabeyi tarafından av tüfeğiyle öldürüldü
        Ağabeyi tarafından av tüfeğiyle öldürüldü
        İzmit Körfezi'ne 6 bin balık ve 100 yapay resif bırakıldı
        İzmit Körfezi'ne 6 bin balık ve 100 yapay resif bırakıldı
        Kocaeli'de bir kişi tartıştığı ağabeyini tüfekle yaraladı
        Kocaeli'de bir kişi tartıştığı ağabeyini tüfekle yaraladı
        İzmit Körfezi'ne 6 bin balık ile 100 yapay resif bırakıldı
        İzmit Körfezi'ne 6 bin balık ile 100 yapay resif bırakıldı
        Kocaeli'nin deniz turizmindeki gözdesi Kandıra bayramda misafirlerini bekli...
        Kocaeli'nin deniz turizmindeki gözdesi Kandıra bayramda misafirlerini bekli...
        Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
        Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı