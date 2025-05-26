4. Kocaeli Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Kocaeli Film Festivali'nde ödüller düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Kocaeli Tiyatro ve Sinema Sanatçıları Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Başiskele Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen törende, sinema ve tiyatro sanatçıları Halil Ergün ve Ayten Uncuoğlu'na "Yaşam Boyu Onur Ödülü" takdim edildi.

"Kültürlerarası Emek Ödülü"ne oyuncu Ertan Saban, "Sinema Emek Ödülü"ne ise Hakan Boyav ve Zafer Algöz layık görüldü.

"Ulusal Uzun Metraj İlk Film" kategorisinde, yönetmenliğini Hikmet Kerem Özcan'ın yaptığı "Hakkı" filmi ödül aldı.

Şafak Ildız ise yönetmenliğini üstlendiği "Cadı" filmiyle "Uzun Metraj Görüntü Yönetmenliği" ödülüne sahip oldu.

"Uzun Metraj En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü "Rosinante" filmindeki rolüyle Nilay Erdönmez, "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü ise "Hakkı" filmindeki rolüyle Bülent Emin Yarar aldı.