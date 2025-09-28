Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi tutuklandı

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 20:37 Güncelleme: 28.09.2025 - 21:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından Kartepe'de yapılan operasyonda, "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arama kararı bulunan S.G, beraberindeki 2 düzensiz göçmenle yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Olayla ilgili çalışmasını genişleten ekipler, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla H.Ş. ve M.J'yi de gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklama kararı verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Keresteyle dövülerek öldürüldü
        Keresteyle dövülerek öldürüldü
        Meteoroloji'den Marmara uyarıları!
        Meteoroloji'den Marmara uyarıları!
        Dilara, yüksek sesle müzik kavgasında öldürüldü!
        Dilara, yüksek sesle müzik kavgasında öldürüldü!
        Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem!
        Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem!
        "Bu şartlar altında sağlıklı lig oynanması mümkün değil!"
        "Bu şartlar altında sağlıklı lig oynanması mümkün değil!"
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı
        Milei halkın tepkisinden çekindi, Netanyahu'yu geri çevirdi
        Milei halkın tepkisinden çekindi, Netanyahu'yu geri çevirdi
        İstanbul'da inanılmaz iddia! Tünelde günlerce mahsur kaldı!
        İstanbul'da inanılmaz iddia! Tünelde günlerce mahsur kaldı!
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        "Fenerbahçe'ye Bakasetas'ı istedim, alınmadı!"
        "Fenerbahçe'ye Bakasetas'ı istedim, alınmadı!"
        Netanyahu Musk ile görüşecek
        Netanyahu Musk ile görüşecek
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Dünyanın dibini gördü
        Dünyanın dibini gördü
        73 yaşında oto hırsızı! Polisin yardımıyla merdivenden indi!
        73 yaşında oto hırsızı! Polisin yardımıyla merdivenden indi!
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Bebeğin ilk kalkanı! Anne sütüyle ilgili merak edilen her şey...
        Bebeğin ilk kalkanı! Anne sütüyle ilgili merak edilen her şey...
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Kocaelispor, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'a konuk olacak
        Kocaelispor, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'a konuk olacak
        Üniversite öğrencileri, tohumundan atığına faydalanılan aspiri kampüste üre...
        Üniversite öğrencileri, tohumundan atığına faydalanılan aspiri kampüste üre...
        Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Soluk borusuna meyve takıldı, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
        Soluk borusuna meyve takıldı, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
        Kocaeli'de Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşü
        Kocaeli'de Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşü
        Kocaeli'de nefes borusuna hünnap kaçan kişi, Heimlich manevrasıyla kurtarıl...
        Kocaeli'de nefes borusuna hünnap kaçan kişi, Heimlich manevrasıyla kurtarıl...