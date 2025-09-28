Üniversite öğrencileri, tohumundan atığına faydalanılan aspiri kampüste üretti

SEFA TETİK - Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) İzmit Meslek Yüksekokulu (MYO) Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü bünyesindeki Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı'nda eğitim gören öğrenciler, kentteki çiftçilere alternatif ürün olabilecek, tohumundan, yağından ve atığından yararlanılan aspir bitkisini kampüste yetiştirip hasadını yaptı.

TÜBİTAK 2209-A Projesi kapsamında, İzmit MYO Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Funda Dökmen danışmanlığında yürütülen projede öğrenciler Nalan Özbelli, Ayşe Bozkurt ve Asuman Baştaş, Arslanbey Yerleşkesi'ndeki 2 dönümlük arazide tohum ekiminden hasadına kadar tüm süreci uygulamalı olarak deneyimledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin destek verdiği projeyle öğrenciler, hem toprağı tanıma hem de sınıfta gördükleri teorik bilgileri yerinde uygulama fırsatı buldu. Hasadı yapılan aspir, belediyenin Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Distilasyon Tesisi'nde işlenerek katma değerli ürüne dönüştürülecek.

Yemeklik yağ yapılabilen, ilaç sektöründe kullanılan, sapı, gövdesi ve atığı hayvan gübresi veya organik gübre olarak değerlendirilebilen aspir bitkisinin Kocaeli koşullarına uygunluğunun test edilmesi hedeflenen proje, kuraklığa dayanıklı bitkinin çiftçilere alternatif ürün olarak sunulabileceğini ortaya koyuyor.

- "Öğrencilerimiz için uygulama açısından önemli" Doç. Dr. Funda Dökmen, AA muhabirine, aspiri, kaliteli yağı olması ve kuraklığa dayanması dolayısıyla tercih ettiklerini, burada üreticiye alternatif bitki sunmayı hedeflediklerini söyledi. Aspir bitkisinin 3-4 ay içerisinde hasada hazır olduğunu anlatan Dökmen, yazın susuz ve yağışsız geçmesine rağmen oldukça iyi verim elde ettiklerini, sadece başlangıçta destek sundukları süreçte hasat aşamasına kadar geldiklerini belirtti. Dökmen, aspir bitkisinin, ilaç ve gıda sanayisi gibi birçok alanda kullanımı ve katma değeri yüksek bitki olduğuna değinerek, "Ülkemizin iklim koşulları el verdiği sürece kuraklığa alternatif olarak aspir ekiminin teşvik edilmesi ve üreticilerin desteklenmesi önem kazanıyor. Hasadını yaptığımız ürünün yağını çıkaracağız ve Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle oleik ve linoik asit analizlerini yapacağız ayrıca kuru madde ve protein miktarlarına da bakacağız." diye konuştu. Hasattan yaklaşık 30 ila 50 kilogram yağ, 60 ila 70 kilogram arası ise tohum verimi beklediklerine işaret eden Dökmen, "Ürünü kampüs içerisinde ekmemiz öğrencilerimiz için uygulama açısından önemli. Tohum atımından hasada kadar uygulamayı yerinde görmüş oldular. Bir bitkinin yetiştiriciliğini başından sonuna kadar öğrencilerimiz gözlemledi ve ölçümlerini yaptı." dedi.

Dökmen, yeni projelerle çalışmalara devam edeceklerini, amaçlarının öğrencilerin mezun olduktan sonra kendi işlerini kurabilmeleri için teşvik etmek ve tarımsal üretimin önemini vurgulamak olduğunu sözlerine ekledi. - "Bitkileri tanıma ve faydalarını görme imkanı bulabiliyorsunuz" Projenin yürütücülüğünü yapan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü 2. sınıf öğrencisi Nalan Özbelli ise daha önce aspir bitkisini hiç duymadığını, bu projeyle araştırma imkanı bulup faydalarını gördüğünü kaydetti. Özbelli, hasadını yaptıkları aspirin Kocaeli'deki çiftçiler için de alternatif bitki olacağını düşündüğünü belirterek, "Bölümümüzün uygulamalı olması çok büyük avantaj. Bitkileri tanıma ve faydalarını görme imkanı bulabiliyorsunuz. Hangi bitkiyle ne gibi alternatif ürün üretebileceğimizi de öğrenebiliyoruz. Uygulama dersleri sadece ekim ve hasatla sınırlı değil." ifadelerini kullandı. Projede yer alan aynı bölümün 2. sınıf öğrencisi Ayşe Bozkurt, 2 dönümlük araziye 4,5 kilogram tohum ektiklerini, ekim sırasında tarım araçlarını da görme fırsatı yakaladıklarını söyledi.