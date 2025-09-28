Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaelispor, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'a konuk olacak

        Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 12:32 Güncelleme: 28.09.2025 - 12:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaelispor, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'a konuk olacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

        Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek.

        Trabzonspor, Samsunspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK maçlarından mağlubiyet, Zecorner Kayserispor ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarından ise beraberlikle ayrılan Körfez temsilcisi, Beşiktaş deplasmanında başarılı sonuç almayı hedefliyor.

        Yeşil-siyahlı ekipte Mateusz Wieteska ve Massadio Haidara'nın sakatlıkları bulunuyor.

        Kocaelispor, 2 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakkaldaki gaz sızıntısı faciaya yol açtı!
        Bakkaldaki gaz sızıntısı faciaya yol açtı!
        İstanbul'da inanılmaz iddia! Tünelde günlerce mahsur kaldı!
        İstanbul'da inanılmaz iddia! Tünelde günlerce mahsur kaldı!
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        "Fenerbahçe'ye Bakasetas'ı istedim, alınmadı!"
        "Fenerbahçe'ye Bakasetas'ı istedim, alınmadı!"
        Netanyahu Musk ile görüşecek
        Netanyahu Musk ile görüşecek
        Sevgilisiyle kiralık katil tutarak kocasını öldürttü!
        Sevgilisiyle kiralık katil tutarak kocasını öldürttü!
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Dünyanın dibini gördü
        Dünyanın dibini gördü
        73 yaşında oto hırsızı! Polisin yardımıyla merdivenden indi!
        73 yaşında oto hırsızı! Polisin yardımıyla merdivenden indi!
        İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i!
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        Sağanak yağışa dikkat! Akşam saatlerinde bekleniyor!
        Sağanak yağışa dikkat! Akşam saatlerinde bekleniyor!
        Kolombiya liderinin ABD vizesi iptal edilecek
        Kolombiya liderinin ABD vizesi iptal edilecek
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Bebeğin ilk kalkanı! Anne sütüyle ilgili merak edilen her şey...
        Bebeğin ilk kalkanı! Anne sütüyle ilgili merak edilen her şey...
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi

        Benzer Haberler

        Üniversite öğrencileri, tohumundan atığına faydalanılan aspiri kampüste üre...
        Üniversite öğrencileri, tohumundan atığına faydalanılan aspiri kampüste üre...
        Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Soluk borusuna meyve takıldı, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
        Soluk borusuna meyve takıldı, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
        Kocaeli'de Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşü
        Kocaeli'de Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşü
        Kocaeli'de nefes borusuna hünnap kaçan kişi, Heimlich manevrasıyla kurtarıl...
        Kocaeli'de nefes borusuna hünnap kaçan kişi, Heimlich manevrasıyla kurtarıl...
        Kocaeli'de Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşü yapıldı
        Kocaeli'de Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşü yapıldı