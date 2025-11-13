Kocaeli'de balkon duvarının bir bölümü yıkılan 2 katlı bina boşaltıldı

Ekiplerin inceleme yaptığı binada, yıkılma nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Yaralananın olmadığı olayda bina, güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı. Binada yaşayan 6 kişi, Gebze Belediyesi tarafından geçici konaklama merkezine yerleştirildi.

Gaziler Mahallesi 1780. Sokak'ta bulunan İsmail Y'ye ait binanın ikinci katındaki balkon duvarının bir kısmı bilinmeyen nedenle çöktü.

