        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de balkon duvarının bir bölümü yıkılan 2 katlı bina boşaltıldı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde balkon duvarının bir bölümü yıkılan 2 katlı bina tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 16:46 Güncelleme: 13.11.2025 - 16:46
        Kocaeli'de balkon duvarının bir bölümü yıkılan 2 katlı bina boşaltıldı
        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde balkon duvarının bir bölümü yıkılan 2 katlı bina tahliye edildi.

        Gaziler Mahallesi 1780. Sokak'ta bulunan İsmail Y'ye ait binanın ikinci katındaki balkon duvarının bir kısmı bilinmeyen nedenle çöktü.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralananın olmadığı olayda bina, güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı. Binada yaşayan 6 kişi, Gebze Belediyesi tarafından geçici konaklama merkezine yerleştirildi.

        Ekiplerin inceleme yaptığı binada, yıkılma nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

