        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kartepe Teleferiği bakım çalışması nedeniyle 14 gün hizmet veremeyecek

        Kocaeli'deki Kartepe Teleferik, kış sezonu öncesinde yapılacak genel bakım çalışmaları nedeniyle yarından itibaren 14 gün süreyle hizmet dışı olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 15:04 Güncelleme: 16.11.2025 - 15:04
        Kartepe Teleferiği bakım çalışması nedeniyle 14 gün hizmet veremeyecek
        Kocaeli'deki Kartepe Teleferik, kış sezonu öncesinde yapılacak genel bakım çalışmaları nedeniyle yarından itibaren 14 gün süreyle hizmet dışı olacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ziyaretçilerini Derbent'ten 1423 rakımlı Kuzuyayla Tabiat Parkı'na çıkaran Kartepe Teleferiği, ziyaretçilerine aynı anda göl, dağ ve deniz manzarasını bir arada sunuyor.

        Cam duvarlı geniş kabinleriyle yolcularına 360 derecelik görüş açısı sunan teleferik sistemi, 17-30 Kasım tarihlerinde bakım faaliyetleri dolayısıyla kapalı olacak.

        Vatandaşların güvenliği ve konforunun artırılmasına yönelik kapsamlı, rutin bakım çalışmaları, bu süreçte yapılacak. Teleferik, bakım sürecinin tamamlanmasının ardından 1 Aralık'ta yeniden hizmet vermeye başlayacak.

