Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de üç aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli Gebze kesiminde üç aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 22:49 Güncelleme: 15.11.2025 - 22:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de üç aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli Gebze kesiminde üç aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Otoyolun Ankara istikametinde seyreden sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır, Muallimköy mevkisi Osmangazi Köprüsü yol ayrımında İsmail Y. idaresindeki 16 BLF 424 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, bariyere çarparak durabildi.

        Otomobilden ve bariyerden kopan parçalar, arkadan gelen Zakir G. yönetimindeki 34 HPB 819 plakalı hafif ticari araca isabet etti.

        Kazada otomobil sürücüsü İsmail Y. ile aynı araçta bulunan 3 çocuk ve 2 yetişkin, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

        Jandarma, kaçan tır sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bizim Çocuklar play-off biletini kaptı!
        Bizim Çocuklar play-off biletini kaptı!
        Beyoğlu metro inşaatında iskele çöktü
        Beyoğlu metro inşaatında iskele çöktü
        Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 yeni vaka!
        Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 yeni vaka!
        Yangında 30 kedisiyle birlikte öldü
        Yangında 30 kedisiyle birlikte öldü
        "Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim etmiş olacağız"
        "Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim etmiş olacağız"
        Kafasında iğne unutuldu!
        Kafasında iğne unutuldu!
        İstanbul'da sahile akın
        İstanbul'da sahile akın
        Lübnan İsrail'i BMGK'ye şikayet edecek
        Lübnan İsrail'i BMGK'ye şikayet edecek
        Rafa Silva'dan Beşiktaş'a 21 maddelik cevap!
        Rafa Silva'dan Beşiktaş'a 21 maddelik cevap!
        Zehirlenme dehşetinde anne ve babanın ifadeleri ortaya çıktı!
        Zehirlenme dehşetinde anne ve babanın ifadeleri ortaya çıktı!
        Yasemin börek alacaktı... Bursa'da vahşet!
        Yasemin börek alacaktı... Bursa'da vahşet!
        Öldürüp gömdüler! Üzerine bina diktiler... 6 Şubat depremi cinayeti ortaya çıkardı!
        Öldürüp gömdüler! Üzerine bina diktiler... 6 Şubat depremi cinayeti ortaya çıkardı!
        Alev topundan koşarak çıkmıştı... 7 gün savaştı!
        Alev topundan koşarak çıkmıştı... 7 gün savaştı!
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı!
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı!
        "Burada herkesin yeri dolar"
        "Burada herkesin yeri dolar"
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Serdal Adalı: Rafa Silva futbolu bırakmak istedi
        Serdal Adalı: Rafa Silva futbolu bırakmak istedi
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?

        Benzer Haberler

        Kocaeli Kadın Basketbol'un akıbeti hakkında sessizlik sürüyor Başantrenör E...
        Kocaeli Kadın Basketbol'un akıbeti hakkında sessizlik sürüyor Başantrenör E...
        Boşandığı eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği arkadaşını öldürüldü
        Boşandığı eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği arkadaşını öldürüldü
        Boşandığı eşiyle ilişkisi olduğu iddia edilen arkadaşı tarafından öldürüldü
        Boşandığı eşiyle ilişkisi olduğu iddia edilen arkadaşı tarafından öldürüldü
        Otomobilinde defalarca bıçaklanmıştı, hayatını kaybetti
        Otomobilinde defalarca bıçaklanmıştı, hayatını kaybetti
        Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 61 - Bandırma Bordo Basketbo...
        Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 61 - Bandırma Bordo Basketbo...
        Kocaeli'de milli sporcular "Bizim Çocukların Başarı Öyküsü" programına katı...
        Kocaeli'de milli sporcular "Bizim Çocukların Başarı Öyküsü" programına katı...