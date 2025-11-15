Kocaeli'de üç aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli Gebze kesiminde üç aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Otoyolun Ankara istikametinde seyreden sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır, Muallimköy mevkisi Osmangazi Köprüsü yol ayrımında İsmail Y. idaresindeki 16 BLF 424 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, bariyere çarparak durabildi.
Otomobilden ve bariyerden kopan parçalar, arkadan gelen Zakir G. yönetimindeki 34 HPB 819 plakalı hafif ticari araca isabet etti.
Kazada otomobil sürücüsü İsmail Y. ile aynı araçta bulunan 3 çocuk ve 2 yetişkin, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
Jandarma, kaçan tır sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.
