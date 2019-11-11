Yabancı uyruklu kadına zorla fuhuş yaptıran 2 kişi tutuklandı

– Kocaeli’nin İzmit ilçesinde pasaportuna el koydukları yabancı uyruklu kadına zorla fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şahıs sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, önceki gün 01.50 sıralarında İzmit Körfez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Körfez Mahallesi’nden polis ekiplerini arayan yabancı uyruklu bir bayan, pasaportuna el koyan şahısların zorla kendisine fuhuş yaptırdığını söyledi. İhbar üzerine inceleme başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren şahısların İzmit ve Dilovası’nda olduğunu belirledi. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda C. T.(31) ve C.Y.(34) adlı iki şahıs gözaltına alındı.

Fuhşa zorlanan kadın işlemler sonrasında sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli ise sevk edildikleri Kocaeli Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KOCAELİ 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:54

YATSI 19:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.