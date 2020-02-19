Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

DHA YURT - OTOMOBİL TIR'A ÇARPTI: 1'İ AĞIR 2 YARALI 

DHA

 KOCAELİ, TEM Otoyolu Çayırova mevkiinde otomobil TIR'a çarptı. Kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.

 KOCAELİ, TEM Otoyolu Çayırova mevkiinde otomobil TIR'a çarptı. Kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 01.45 sıralarında TEM Otoyolu, Çayırova mevkii Şekerpınar D100 Karayolu Tuzla bağlantısında meydana geldi. Sol şeritte ilerleyen Osman Zile, 34 PH 0142 plakalı otomobiliyle D100 Karayolu Çayırova bağlantısına dönmek istediği sırada aynı yönde ilerleyen Volkan Bayutmuş yönetimdeki 41 KY 597 plakalı TIR´a çarptı. Kazada sürücü Osman Zile ile Khurshıdabonu Abdullaeva isimli yabancı uyruklu kadın yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin içerisinden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan yabancı uyruklu kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen trafik ekipleri ise yolda güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulunurken, ulaşım polis ekiplerince kontrollü olarak sağlandı.Ü
Öte yandan, TIR sürücüsü Volkan Bayutmuş kazayla ilgili ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İncelemelerin tamamlanmasının ardından kazaya karışan araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
-Kaza yeri 
-Sağlık ve polis ekipleri 
-Trafik polisin araçları incelemesi
-TIR´ın sürücüyle trafik polisin kazayla ilgili konuşması
-Araçlardan detaylar
-Genel ve detaylar

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobil tır'a çarptı: 1'i ağır 2 yaralı 
YEREL HABERLER Otomobil tır'a çarptı: 1'i ağır 2 yaralı 
Çayırova'da korkunç kaza: 2 yaralı TEM Otoyolu'nda alkollü sürücü tıra yandan çarptı, kazada otomobil hurdaya döndü
YEREL HABERLER Çayırova'da korkunç kaza: 2 yaralı TEM Otoyolu'nda ...
Ahırdaki hayvanların zehirlendiği iddiası
YEREL HABERLER Ahırdaki hayvanların zehirlendiği iddiası
Evine giderken motosikletin çarptığı taksi sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Evine giderken motosikletin çarptığı taksi sürücüsü ...
Kazada yaralanan taksici, kurtarılamadı
YEREL HABERLER Kazada yaralanan taksici, kurtarılamadı
İş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu
YEREL HABERLER İş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu
Kazada hayatını kaybeden bisiklet sürücüsü toprağa verildi Ölümlü kazaya neden olarak kaçan sürücü gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kazada hayatını kaybeden bisiklet sürücüsü toprağa ...
Başkan Şayir vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Şayir vatandaşlarla bir araya geldi
Alacak tartışmasında pompalı tüfekle vuduldu
YEREL HABERLER Alacak tartışmasında pompalı tüfekle vuduldu
Kontrolünü kaybettiği traktör çalılığa giren sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Kontrolünü kaybettiği traktör çalılığa giren sürücü ...
Toplumsal Dayanışma Mağazası desteklerle büyüyor
YEREL HABERLER Toplumsal Dayanışma Mağazası desteklerle büyüyor
Yeni lostra memnuniyet oluşturdu
YEREL HABERLER Yeni lostra memnuniyet oluşturdu
Başkan Büyükgöz gençlerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Büyükgöz gençlerle buluştu
Başkan Yardımcısı Özmural’dan asfalt yanıtı
YEREL HABERLER Başkan Yardımcısı Özmural’dan asfalt yanıtı
Zabıtadan fırınlara ‘gramaj’ denetimi
YEREL HABERLER Zabıtadan fırınlara ‘gramaj’ denetimi
Tartıştıkları vatandaşı önce darp edip sonra pompalı tüfekle yaraladılar
YEREL HABERLER Tartıştıkları vatandaşı önce darp edip sonra pompalı ...
Sürücü markete gitti, hareket eden TIR beton bariyere çarptı
YEREL HABERLER Sürücü markete gitti, hareket eden TIR beton ...
Vaveyla kukla gösterisi Akmeşeli çocuklarla buluşacak
YEREL HABERLER Vaveyla kukla gösterisi Akmeşeli çocuklarla buluşacak
Başiskele’de park ve bahçeler elden geçiriliyor
YEREL HABERLER Başiskele’de park ve bahçeler elden geçiriliyor
Gebze’nin yeni spor kompleksinde çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Gebze’nin yeni spor kompleksinde çalışmalar sürüyor
Park halinde kayan tır bariyerleri kırınca D130’u trafiğe kapattı
YEREL HABERLER Park halinde kayan tır bariyerleri kırınca D130’u ...
Kimsesiz çocuklara umut oldu
YEREL HABERLER Kimsesiz çocuklara umut oldu
Kendisini işten çıkaran amirinin evini kurşunlayan zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Kendisini işten çıkaran amirinin evini kurşunlayan ...
Evlerden 100 bin liralık eşya çalan 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Evlerden 100 bin liralık eşya çalan 2 şüpheli ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X