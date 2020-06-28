65 yaş üstü vatandaşlara açık havada egzersiz

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Anne Şehir Projesi ile 65 yaş üstü katılımcı üyelerine açık havada egzersiz yaptırdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Anne Şehir Projesi kapsamında 65 yaş üstü katılımcı üyelerine 3 ay sonra açık havada nefes ve spor egzersizleri yaptırdı. Katılımcılar nefes egzersizleri ve hafif hareketler yaparak stres attı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı kapsamında düzenlenen etkinlikte, 65 yaş üstü vatandaşlar, nefes egzersizleri ve evde kendilerinin de yapabilecekleri hafif fiziksel egzersizleri yaptı.

Yetkililer her gün yapılan yarım saatlik nefes ve beden egzersizlerinin hayatımızda önemli bir değişikliğe sebep olacağını belirtti. Özellikle kontrollü nefes egzersizlerinin kişiyi depresyon, anksiyete, uykusuzluk, travma sonrası stres bozukluğu, dikkat eksikliği gibi rahatsızlıkların semptomlarını azaltmada yardımcı olduğunu aktardı. Fizyoterapist eşliğinde gerçekleşen egzersizlerde, vatandaşların salgından dolayı evde kaldığı süre içinde; azalmış fiziksel aktivite sonucu ortaya çıkmış olabilecek eklem hareket açıklığı kısıtlılığı, kas kütlesi kaybı, kemik kütlesi kaybı ve ağrıların azaltılması veya önlenmesi amaçlarıyla fiziksel rahatsızlıklar cevaplandırılıp, uygun olan hareketler uygulamalı yaptırılıyor.

Ayrıca PazartesiÇarşambaCuma günleri tüm vatandaşlarımıza yönelik fiziksel egzersizler; saat 08.3009.30 ve 18.3020.00 saatleri arasında Gebze Alaaddin Kurt Stadyumu ve SEKASEM’de açık havada yapılıyor.

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