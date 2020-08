Öğrencileri için okula engelli rampası yaptılar

Alişan KOYUNCUSelda Hatun TAN/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ Kandıra Anadolu Lisesi öğretmenleri, Spina Bifida hastası olan öğrencileri Sezer Yaşar'ın (17) okul içinde gezebilmesi ve teneffüslerde bahçeye çakabilmesi için okulun birçok noktasına engelli rampaları yaptırdı. Sezer, rampalar sayesinde okuldaki hareket alanının arttığını, özgürlüğüne kavuşmuş gibi hissettiğini söyledi.

Kandıra ilçesinde doğuştan Spina Bifida (ayrık veya açık omurga) hastası olan ve annesinin yardımıyla okula tekerlekli sandalye ile gelebilen 11'inci sınıf öğrencisi Sezer Yaşar'ın okul içinde hareket alanını artırmak için, öğretmenleri okuldaki koridorlara ve okul bahçesine engelli rampası yapmaya karar verdi. Amaçlarının her gün annesi Nagehan Yaşar tarafından okula getirilen Sezer´in, okulda arkadaşlarıyla vakit geçirip sosyalleşmesi olduğunu ifade eden öğretmenler, Kandıra Milli Eğitim Müdürlüğü´nün de onayını aldıktan sonra okula engelli rampaları yaptı.

Okul içinde gün boyu sınıfta olmanın kendisini mutsuz ettiğini söyleyen Sezer Yaşar, "Rampa yapılmadan önce okulda hareket alanım sınırlıydı. Bu benim için çok zorlu bir süreçti ama rampalar yapıldıktan sonra bu sorunların büyük bir kısmını halledeceğimizi düşünüyorum ve rahatladığımı hissediyorum" dedi.

'ÖZGÜRLÜĞE KAVUŞMUŞ GİBİ HİSSEDİYORUM'

Okula yapılan engelli rampalar sayesinde arkadaşları gibi okulda özgürce gezebileceğini ifade eden Sezer Yaşar, "Öğretmenlerimin hakkını ödemek çok kolay değil ama bir şekilde onların yüzünü kara çıkarmayacağım. Çünkü benim için yapılanları göz ardı edemem. Üniversitede hedeflediğim bölüme giderek öğretmenlerime olan borcumu ödemek istiyorum. Hukuk fakültesini hedefliyorum, inşallah kazanırım. Eskiden arkadaşlarımla beraber bahçeye çıkamadığım için çok üzülüyordum. Şu an arkadaşlarımla okul bahçesine çıkabilecek olmak benim için çok güzel bir duygu. Bir civcivin kabuğunu kırıp özgürlüğüne kavuştuğu gibi hissediyorum. Emeği geçen öğretmenlerime teşekkür ederim" diye konuştu.

'ÜZÜLDÜĞÜMÜ SEZER´E BELLİ ETMEMEYE ÇALIŞIYORDUM'

Okulda teneffüs olduğu zaman arkadaşlarının dışarıda oyun oynamasının, dışarıya çıkamadığı için Sezer'e üzdüğünü bu durumun da kendisini hüzünlendirdiğini ifade eden anne Nagehan Yaşar, "11 yıldır okullarda Sezer ile beraberiz. Bahçeye çıkamadığı zaman arkadaşlarını yukarıdan izleyip kahroluyordu. Öyle olunca ben de çok üzülüyordum. Sezer'e belli etmemeye çalışıyordum. Onun da herkes gibi arkadaşlarının ortamında olmasını istiyorduk. Şu an çok mutluyuz" dedi.

'TÜM ÖĞRENCİLERİMİZE EŞİT İMKANLAR SAĞLAMAMIZ LAZIM'

Kandıra Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Hasan Tandoğan ise herkesin bir engelli adayı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Biz öğretmenlerde artık şu bilinç oluştu. Dersi nereye gitseniz işleyecek bir ortam bulabilirsiniz ama tüm öğrencilerimize eşit bir sosyal ortam, eşit bir yaşam alanı oluşturabilmek bizim için daha öncelikli bir hale geldi. Burada da engelli öğrencilerimize bir pozitif ayrımcılık yapmak istedik. Okulun bir kısmının Sezer için uygun olduğunu fakat bir yerden sonra arkadaşlarından ayrı kalmak zorunda kaldığını gördük. Sezer merdivenlerden inemiyordu, okulun iki girişi var birini kullanamıyordu. Kantine gideceği zaman annesinin yardımı olmadan gidemiyordu. Bizler bunun böyle olmamasını istedik. Sezer kendi başına kantine de bahçeye de gidebilsin istedik. Arkadaşlarından merdivenin ucundan ayrılmak zorunda kalmasın istedik. Bahçede arkadaşlarıyla vakit geçirmediği zaman okul biraz eksik kalıyordu. Daha sonra bu engelli rampalarını yapmaya karar verdik. Sezer´in arkadaşlarıyla bahçeye çıkıp vakit geçiriyor olması bizim için tarifi olmayan bir mutluluk." DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kandira Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN

2020-08-25 11:21:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.