Türkiye´den Çin´e ikinci ihracat treni, Kartepe´den hareket etti

Dinçer AKBİR/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- TÜRKİYE´den Çin´e giden ikinci ihracat treni, Kocaeli´nin Kartepe ilçesindeki TCDD Lojistik Merkezi´ndeki işlemlerin tamamlanmasının ardından yola çıktı.
Türkiye´den Çin´e ihracat yükü taşıyan ikinci tren, dün Tekirdağ´daki Çerkezköy istasyonundan yola çıkmasının ardından Kocaeli´nin Kartepe ilçesindeki TCDD Taşımacılık A.Ş. Köseköy Lojistik Müdürlüğü´ne geldi. Toplam 42 konteyner ihracat yükü taşıyan ikinci ihracat treni, buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından saat 14.18´de Çin´e doğru yola çıktı.
Tekirdağ Çerkezköy´den yola çıkarak, Çin´e gidecek olan, 810 metre uzunluğundaki tren, Ankara-Sivas-Kars güzergahını izleyip Gürcistan, Azerbaycan, Hazar Denizi geçişi ve Kazakistan´ı geçtikten sonra X´ian kentine ulaşacak. 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek Çin'e 12 günde ulaşması planlanan tren, 8 bin 693 kilometre yol yapacak. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kartepe Dinçer AKBİR
2020-12-21 15:06:53
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