Eriklitepe beyaza büründü

Eriklitepe Tabiat Parkı dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ardından beyaza bürünerek karpostallık görüntüler oluşturdu.
Kocaeli’nin Gölcük İlçesi’nde bulunan ve özellikle kış aylarında ziyaretçi akımına uğrayan Eriklitepe’de dün akşam kar yağışı başladı. Beyaza bürünen Eriklitepe Tabiat Parkı karpostallık görüntüler oluşturdu.
Yağan karın ardından Eriklitepe’ye vatandaşlar fotoğraf çekmek için gelmeye başladı.
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