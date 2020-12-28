İzmit Çınar Evler Projesinin temeli atıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İzmit Çınar Evler Projesinin temeli atıldı

İHA

İzmit Çınar Evler Projesinin temeli atıldı

İzmit’te depreme dayanıklı olarak yapılacak ve içerisinde 143 konutun yer alacağı Çınar Evler Projesinde çalışmalar, düzenlenen temel atma töreni ile başladı.
İBB iştiraki olan firma ile İzmit Belediyesi ortaklığında İzmit Arızlı mevkiinde yapılacak konut projesinde temel atıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve belediye yetkililerinin katıldığı törende depreme dayanıklı olarak yapılacak 143 konut için çalışmalar başlatıldı. Törende söz alarak 3 ayda afet odaklı konut projesinin hazır hale geldiğini söyleyen Başkan Hürriyet “Bugün burada İzmit Belediyesi’yle İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasındaki güçlü birlikteliğin, güçlü işbirliğinin, güçlü emektaşlığın temelini atıyoruz. Biz makam, rant ve saltanat sevdasıyla değil milletimize hizmet aşkıyla tüm engellerin üzerine azimle gidiyoruz ve çözüm üretiyoruz. Bildiğiniz gibi neredeyse bir yıldır korona virüs pandemisiyle mücadele ediyoruz. Sosyal demokrat belediyeler olarak ihtiyaç sahiplerine, pandemi sürecinde sıkıntı yaşayan tüm vatandaşlarımıza elimizi uzatıyoruz. Ama bu mücadelenin asıl kahramanları dünyanın her yerinde Korona virüsle canları pahasına mücadele eden sağlık çalışanları. Bizlerin geleceğe sağlık ve umutla bakabilmesini sağlayan; bu zor günlerde, canla başla emek veren tüm kahraman sağlık çalışanları için ne desek az. Onların emekleri karşısında ne yapsak yetmez. Ama biz bu projemizde, sağlık çalışanlarına öncelik tanınması noktasında bir çalışma gerçekleştirildi. Ben buradan ve bu vesileyle, tüm sağlık emekçilerine, tüm sağlık çalışanlarına canı gönülden teşekkür ediyorum. İzmit Çınar Evler Projesinin İzmit ve İstanbul’a, İzmitlilere ve Kocaelililere hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başiskele'ye atık aktarma istasyonu
YEREL HABERLER Başiskele'ye atık aktarma istasyonu
Kocaeli'de vatandaşlar 48 saat sürecek su kesintisine karşı önlem aldı
YEREL HABERLER Kocaeli'de vatandaşlar 48 saat sürecek su kesintisine ...
Atalar Mahallesi'ne yeni muhtarlık binası
YEREL HABERLER Atalar Mahallesi'ne yeni muhtarlık binası
Ulaşlı’da görsel aydınlatma imalatı yapılıyor
YEREL HABERLER Ulaşlı’da görsel aydınlatma imalatı yapılıyor
Kulakları duymayan yaşlı kadın acil yardım ekiplerini alarma geçirdi Polis ekipleri haber alınamayan yaşlı çiftin evine balkondan girince gerçeği öğrendi Evde oturan yaşlı kadın kulakları duymayınca komşularını korkuttu
YEREL HABERLER Kulakları duymayan yaşlı kadın acil yardım ekiplerini ...
Başiskele'ye hafta sonunda 120 ton asfalt kullanıldı
YEREL HABERLER Başiskele'ye hafta sonunda 120 ton asfalt kullanıldı
Körfez köy yollarına büyükşehir bakımı
YEREL HABERLER Körfez köy yollarına büyükşehir bakımı
Bu hastane gerçeği aratmıyor Pandemide öğrencilere gerçeği aratmayan hastane simülasyon merkezi kuruldu Korona virüs önlemleri kapsamında gerçek hastaların yerini simülasyon aldı
YEREL HABERLER Bu hastane gerçeği aratmıyor Pandemide öğrencilere ...
Başkan Söğüt: "Barbaros ve Kabakoz için tüm adımlar atıldı"
YEREL HABERLER Başkan Söğüt: "Barbaros ve Kabakoz için tüm adımlar ...
Kocaeli'nde kurallara uymayan 429 şahsa para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Kocaeli'nde kurallara uymayan 429 şahsa para cezası ...
Organ yetmezliğine yenik düşen başhekim çalıştığı hastaneden gözyaşlarıyla uğurlandı
YEREL HABERLER Organ yetmezliğine yenik düşen başhekim çalıştığı ...
Koronavirüsten yaşamını yitiren başhekim son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Koronavirüsten yaşamını yitiren başhekim son ...
Başkan Şayir: "Tavşancıl'a yapılacak olan 1200 konut, Dilovası için bir şanstır" Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir: "Hedeflenen, yapılmak istenen çalışma ile alakası olmayan yorum ve değerlendirmeleri lütfen dikkate almayın"
YEREL HABERLER Başkan Şayir: "Tavşancıl'a yapılacak olan 1200 konut, ...
Gölcük´te ahşap ev ile ahır, alev alev yandı
YEREL HABERLER Gölcük´te ahşap ev ile ahır, alev alev yandı
Kocaeli’de ev, ahır ve samanlık yangında kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER Kocaeli’de ev, ahır ve samanlık yangında kullanılmaz ...
Gebze'de kısıtlama günlerinde belediyenin çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Gebze'de kısıtlama günlerinde belediyenin çalışmaları ...
Fabrikada lazer yazıcıdan çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Fabrikada lazer yazıcıdan çıkan yangın korkuttu
Kocaeli’de sürücüler geri geri giderek denetim noktasından kaçtı Denetimlerde kurallara uymayan 4 kişiye para cezası kesildi
YEREL HABERLER Kocaeli’de sürücüler geri geri giderek denetim ...
Kapasitenin üzerinde turist taşıyan otobüs sürücüne 3 bin 251 TL ceza kesildi İstanbul'dan Kocaeli'ne gelen turistler başka bir otobüse aktarıldı
YEREL HABERLER Kapasitenin üzerinde turist taşıyan otobüs sürücüne 3 ...
Üst geçidin asansöründe mahsur kalan 2 kardeşi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Üst geçidin asansöründe mahsur kalan 2 kardeşi ...
Mobil uygulamalar arkadaşımız oldu Uzmanı mobil uygulamaların faydalarını anlattı
YEREL HABERLER Mobil uygulamalar arkadaşımız oldu Uzmanı mobil ...
Virüsü yenip organ yetmezliğine yenik düşen başhekimi yakınları anlattı Hayatını kaybeden başhekimin yeğeni: “Onu örnek alarak ben de doktor oldum” “Bu acıyı başkalarının da yaşamasını istemiyoruz”
YEREL HABERLER Virüsü yenip organ yetmezliğine yenik düşen başhekimi ...
Kablo hırsızı baba ve oğlu yakalandı
YEREL HABERLER Kablo hırsızı baba ve oğlu yakalandı
20 yıllık başhekim, koronavirüsten hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 20 yıllık başhekim, koronavirüsten hayatını kaybetti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X