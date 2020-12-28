İzmit Çınar Evler Projesinin temeli atıldı

İzmit’te depreme dayanıklı olarak yapılacak ve içerisinde 143 konutun yer alacağı Çınar Evler Projesinde çalışmalar, düzenlenen temel atma töreni ile başladı.

İBB iştiraki olan firma ile İzmit Belediyesi ortaklığında İzmit Arızlı mevkiinde yapılacak konut projesinde temel atıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve belediye yetkililerinin katıldığı törende depreme dayanıklı olarak yapılacak 143 konut için çalışmalar başlatıldı. Törende söz alarak 3 ayda afet odaklı konut projesinin hazır hale geldiğini söyleyen Başkan Hürriyet “Bugün burada İzmit Belediyesi’yle İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasındaki güçlü birlikteliğin, güçlü işbirliğinin, güçlü emektaşlığın temelini atıyoruz. Biz makam, rant ve saltanat sevdasıyla değil milletimize hizmet aşkıyla tüm engellerin üzerine azimle gidiyoruz ve çözüm üretiyoruz. Bildiğiniz gibi neredeyse bir yıldır korona virüs pandemisiyle mücadele ediyoruz. Sosyal demokrat belediyeler olarak ihtiyaç sahiplerine, pandemi sürecinde sıkıntı yaşayan tüm vatandaşlarımıza elimizi uzatıyoruz. Ama bu mücadelenin asıl kahramanları dünyanın her yerinde Korona virüsle canları pahasına mücadele eden sağlık çalışanları. Bizlerin geleceğe sağlık ve umutla bakabilmesini sağlayan; bu zor günlerde, canla başla emek veren tüm kahraman sağlık çalışanları için ne desek az. Onların emekleri karşısında ne yapsak yetmez. Ama biz bu projemizde, sağlık çalışanlarına öncelik tanınması noktasında bir çalışma gerçekleştirildi. Ben buradan ve bu vesileyle, tüm sağlık emekçilerine, tüm sağlık çalışanlarına canı gönülden teşekkür ediyorum. İzmit Çınar Evler Projesinin İzmit ve İstanbul’a, İzmitlilere ve Kocaelililere hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.